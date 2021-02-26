Квартира в "Баку" - всего от 2600 рублей за метр! Старт продаж в новом доме Minsk World

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Нефтяная столица Азербайджана – Баку – носит негласное звание "кавказского Дубая" и традиционно пользуется популярностью у инвесторов. Где найти самое выгодное предложение о покупке квартиры в Баку? Сегодня стартуют продажи квартир в одноименном доме многофункционального комплекса Minsk World.

Какие преимущества дают инвестиции в недвижимость?

1. Прямая выгода

· Аренда квартиры может доходить до 500 долларов в месяц, а ежемесячная выплата рассрочки застройщику – дешевле. При этом помещение можно использовать сразу и в итоге стать собственником.

2. Устойчивый доход

· Квартиру можно сдавать в аренду и получать пассивный доход, то есть зарабатывать, ничего не делая.

3. Постоянный рост активов

· Перепродажа недвижимости, купленной на первоначальном этапе строительства, позволит заработать в разы.

Эксперты рынка советуют обращать внимание на проекты крупных застройщиков, например, многофункциональные комплексы. Такие квартиры никогда не теряют в цене и не требуют дополнительных затрат.

Важно учитывать не только цену, но и развитую инфраструктуру, транспортную доступность и так называемую проходимость – то есть в нем должно жить много людей, а его "точки интереса" привлекать жителей других районов.

Хороший вариант для инвестиций - дом "Баку" - один из высотных акцентов квартала "Евразия". Новостройка находится в его восточной части, недалеко от зеленого сердца комплекса – шикарного городского парка со скульптурами, аттракционами и фонтанами. Здесь можно будет устраивать пикники и заниматься спортом, выгуливать домашних питомцев и просто прогуливаться в окружении сочной зелени.

Парк находится в самом центре комплекса

Квартал "Евразия" - подходящее решение для тех, кто хочет быть в отдалении от шумной и активной городской жизни. Самые яркие объекты комплекса - Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр Mara Mall – находятся через квартал. То есть до них будет удобно добираться пешком, но огни города не помешают отдыхать и наслаждаться спокойствием.

Так квартал "Евразия" выглядит с высоты птичьего полета

Кроме того, от дома "Баку" удобно добираться на автомобиле в центр города – через улицу "Аэродромная", которая находится в двух минутах езды. Метро и остановки наземного транспорта также расположены в пешей доступности.

Так выглядит лобби дома "Баку"

Новый дом в квартале "Евразия" гармонично сочетает в себе стиль мегаполиса и функциональный комфорт. Все квартиры – свободной планировки с панорамными окнами, помещения легко перепланировать и объединять. На первом этаже дома запроектированы шесть квартир с отдельными входами и террасами.

Так выглядит лобби дома "Баку"

В квартале "Евразия" квартиры продаются еще в пяти домах – "Санкт-Петербург", "Тбилиси", "Ереван", "Москва" и "Екатеринбург". Подобрать квартиру на любой вкус и кошелек помогут наши менеджеры.

Чтобы купить квартиру в доме "Баку" и других новостройках Minsk World, обращайтесь в офисы продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее.

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