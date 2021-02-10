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10 февраля 2021, 09:00

Квартира в "Валенсии" всего за 1999 за метр! В комплексе Minsk World стартуют продажи в новостройке

Сколько нужно денег, чтобы жить в Валенсии? Учитывая тот факт, что она ежегодно возглавляет рейтинг качества жизни среди городов Испании.

Всего от 1999 рублей за квадратный метр! Именно столько стоят квартиры в новом доме "Валенсия" в квартале "Южная Европа" многофункционального жилого комплекса Minsk World.

Выбрать квартиру можно на сайте bir.by или по телефону 7675. Такие выгодные цены застройщик предлагает только на старте продаж! А ещё – рассрочку до 100 месяцев!

Отличительная особенность Валенсии – способность сохранять баланс между динамикой крупного мегаполиса и умеренным ритмом загородной жизни. В доме "Валенсия" многофункционального комплекса Minsk World жильцы смогут достичь подобного равновесия. Благодаря развитой инфраструктуре комплекса они всегда будут находиться в двух шагах от городского комфорта, а парки и зеленые зоны отдыха позволят отвлечься от шума большого города и прикоснуться к природе.

Рядом с домом находятся остановки наземного транспорта и две станции метро – "Ковальская Слобода" уже работает, а "Аэродромная" строится прямо в границах комплекса, по всему кварталу запроектированы парковки для автомобилей и велосипедов. В пешей доступности – школа, детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, торгово-развлекательный центр. В западной части квартала – сквер – историко-культурная ценность города.

Остекленные фасады выглядят стильно
Остекленные фасады выглядят стильно

Валенсия, как и ее пригороды, по праву считается одним из лучших мест в Испании для проживания с детьми. Здесь большой выбор школ, множество мест для прогулок и высокий уровень безопасности. Тоже самое можно сказать и про квартал "Южная Европа", в котором находится дом "Валенсия". Прямо в квартале запроектирован детский сад, комплекс игровых и спортивных площадок. Жилая застройка распределена по кварталу таким образом, чтобы вся детская инфраструктура находилась в самом центре. Добраться до нее удобно из любой точки квартала, а новостройки как будто укрывают территорию от активного городского движения.

Важный момент: отсутствие транзитного движения через территорию. Этого удалось добиться благодаря тому, что автомобильные парковки вынесены на периферию квартала.

Дом "Валенсия" состоит из 25 этажей
Дом "Валенсия" состоит из 25 этажей

Дом "Валенсия" находится в восточной части квартала "Южная Европа" и возвышается на 25 этажей. Главный вход с небольшим крыльцом, второй вход находится на уровне земли, чтобы жильцам было удобно закатить коляску или велосипед.

В просторном лобби имеется ресепшн с местом для консьержа, зона отдыха, туалетная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных, а также байк-боксы. Дизайн лобби разработан так, чтобы жильцы и гости могли на секунду оказаться на Средиземноморском побережье.

Попадая в лобби, оказываешься на средиземноморском побережье
Попадая в лобби, оказываешься на средиземноморском побережье

До квартиры жильцов доставят три лифта, один из которых – панорамный.

Площадь квартир варьируется от 27,9 до 74,9 квадратных метров. Высота потолков – 2,7 метра. Любой желающий сможет увеличить метраж своего жилья: квартиры спроектированы таким образом, чтобы их можно было объединить и получить помещения большей площади.

Все квартиры со свободной планировкой: только вам решать, сколько будет комнат и какого они будут размера. Проконсультироваться по организации пространства можно на бесплатной первичной консультации с дизайнерами застройщика.

Входная группа выглядит свежо и ярко
Входная группа выглядит свежо и ярко

Испанская Валенсия – это синоним солнца. Без солнца не останутся и жильцы одноименного дома: панорамные окна увеличивают количество естественного света в квартире в 2 раза. Даже в самой маленькой квартире обязательно есть два оконных проема. Все окна обеспечивают микровентиляцию при закрытых створках, шумозащиту и оснащены детскими замками безопасности. Кроме функциональных характеристик такое решение удачно дополняет любой интерьер – от детской комнаты до рабочего кабинета.

На квартирах второго этажа находятся открытые террасы, разделенные между собой стеклянными перегородками. Каждая терраса частично защищена козырьком, так что солнце будет проникать внутрь, но от него всегда можно будет спрятаться.

В квартирах всегда будет много естественного света
В квартирах всегда будет много естественного света

На первом этаже также запланированы 2 кафе, 2 аптеки и магазин непродовольственных товаров. У каждого помещения будет свой отдельный вход.

Многофункциональный комплекс Minsk World станет одним из лучших мест для ведения бизнеса – здесь появится Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Планируется привлечь миллионы долларов иностранных инвестиций и организовать сотни дополнительных рабочих мест.

Здесь можно не только жить, но и вести бизнес
Здесь можно не только жить, но и вести бизнес

Международный финансовый центр привлечет миллионы инвестиций
Международный финансовый центр привлечет миллионы инвестиций

Предприимчивые белорусы уже сейчас покупают квартиры в Minsk World – это выгодный объект не только для жизни, но и для инвестиций. Уже в этом году ключи от квартир получили новоселы домов "Чарльстон" и "Гонконг". Покупатели отмечают выгодные условия покупки, качественные и функциональные характеристики жилья и удобное расположение.

Хотите переехать в "Валенсию" всей семьёй? Поторопитесь! Квадратные метры разлетаются как горячие пирожки!

В границах жилого комплекса появится крупнейший ТРЦ
В границах жилого комплекса появится крупнейший ТРЦ

Купить квартиры и бизнес-помещения в доме "Валенсия" и других домах комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также вам помогут региональные менеджеры по продажам в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Если вы сами захотите стать часть нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by. Мы приглашаем менеджеров со всех уголков нашей страны!

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

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