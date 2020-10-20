Квартиры с видом на парк в центре столицы! Два новых готовых дома в комплексе "Парк Челюскинцев"!

Просыпаясь по утрам, вы подходите к окну спальни посмотреть на погоду, и город улыбается вам яркими красками осеннего парка. Ваша новая квартира – в современном комплексе в самом центре города, и прямо под окнами ветер колышет листву настоящего леса. Это комплекс "Парк Челюскинцев" – новостройка в самом экологически чистом районе Минска.

Описанная идиллическая картинка вполне может стать вашей реальностью – стали доступны к покупке квартиры в двух новых полностью готовых домах комплекса в первой линии от парка! Две станции метро – буквально по соседству!

Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – сразу две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!

Название у комплекса не случайное – он расположен прямо у границ самого большого паркового комплекса белорусской столицы. И обладает неоспоримыми преимуществами, которые особенно востребованы покупателями современного и практичного жилья. Теперь мечта о собственной квартире - жилье в престижном комплексе стала еще ближе, ведь сегодня начались продажи в двух новых полностью готовых домах № 5 и № 6. Покупайте свою новую квартиру, без долгих ожиданий делайте ремонт – и вселяйтесь!

Начались продажи в двух новых полностью готовых домах № 5 и № 6 ЖК "Парк Челюскинцев"

А для тех, кто не может прямо сейчас приехать в Минск, оценить архитектурные решения и расположение комплекса "Парк Челюскинцев" можно на сайте застройщика с помощью удобного видеотура.

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Полностью готовые дома №5 и №6 расположены в первой линии комплекса от границ парка – рядом с домом №7, которые поступил в продаже чуть ранее и квартиры в котором уже почти полностью раскуплены.

Дома №5 и №6 – двухсекционные, переменной этажности, 8 и 25 этажей. В каждом доме по 266 квартир свободной планировки различного метража:

Дома №5 и №6 – двухсекционные, переменной этажности

- однокомнатные квартиры площадью 38-39 кв. метров.

- двухкомнатные квартиры площадью от 48 до 77 кв. метров.

- и квартиры площадью от 77 до 109 кв. метров, в которых можно обустроить любой жилое пространство от просторной студии до полноценной трехкомнатной квартиры.

Свободные планировки квартир позволят вам реализовать любые дизайнерские проекты и создать неповторимую квартиру в том стиле, о котором вы мечтали!

На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на остальных – 2,7 метра.

Архитекторы уделили особое внимание великолепной обзорности из квартир, ведь вид отсюда просто потрясающий! Во всех квартирах – большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии с благородной бронзовой тонировкой. Солнце, воздух парка и пение птиц будут наполнять ваше новое жилье!

Во всех квартирах – большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии с благородной бронзовой тонировкой

Оба дома отличаются интереснейшей особенностью – квартиры на вторых этажах имеют приватные открытые террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками, с видом на лес – можно и гостей пригласить, и насладиться утренним кофе в тишине и покое. И прямо в центре города!

Квартиры на вторых этажах имеют приватные открытые террасы

Здесь же, на вторых этажах домов, для жильцов предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением.

Детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

А на первом этаже – открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами для удобного и безопасного размещения автотранспорта жителей дома. В доме №5 будет 79 машиномест различного размера, а в доме №6 – 50. На паркингах предусмотрены помещения для постоянного пребывания круглосуточной охраны. Здесь же – кладовые для хранения вещей жителями домов.

На первом этаже – открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами

Отметим, что по соседству, на улице Макаенка, в этом году будет сдан в эксплуатацию торговый центр с паркингом на 999 автомобилей, где уже можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей. Выбирайте и бронируйте на сайте bir.by.

В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей

В каждом из домов – по 4 лифта OTIS: один в восьмиэтажной секции и три – в 25-этажной.

В каждом из домов – по 4 лифта OTIS

Просторные и светлые лобби расположены на вторых этажах домов. Они оформлены в эко-стиле, подчеркивая особое месторасположение комплекса. Здесь есть стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.

Просторное и светлое лобби в эко-стиле

Комплекс "Парк Челюскинцев" строится в самом центре города, у проспекта Независимости. Рядом – станции метро "Парк Челюскинцев" и "Московская" и вся городская инфраструктура: школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры.

И в то же время рядом – великолепный парк и Ботанический сад. Вместе – это более 170 гектаров лесного массива. Это больше Гайд-парка в Лондоне и Люксембургского сада в Париже!

Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Поблизости расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой.

В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" есть все возможности!

Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

Квартиры в новых полностью готовых домах № 5 и №6 комплекса "Парк Челюскинцев" – это реальная возможность максимально быстро и выгодно вселиться в престижное жилье в самом центре столицы с видом на парк!

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Станьте владельцем готовой квартиры в новых готовых домах в экологичном и престижном комплексе "Парк Челюскинцев" на лучших условиях!

Ваш правильный выбор этой осенью – "Парк Челюскинцев"!

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