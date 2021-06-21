Квартиры в готовых домах Minsk World - от 2800 рублей за квадратный метр! Новоселье ещё ближе!

Купить квартиру в новостройке стало ещё проще и выгоднее! Застройщик предлагает скидки за квадратный метр в готовых домах многофункционального комплекса Minsk World!

Так, СКИДКА при единовременной оплате составит 30 евро за метр квадратный, а при покупке машино-места в паркинге – 130 евро за квадратный метр!

Подробности акции уточняйте у менеджеров по телефону по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Покупая квартиру в готовом доме вы сможете начать ремонт сразу после подписания договора. А значит и отпраздновать новоселье гораздо быстрее!

В Minsk World есть большой выбор готовых домов: "Сочи" и "Сидней" в квартале "Чемпионов"; "Твист", "Танго" и "Вальс" в квартале "Мировых танцев"; "Москва" в квартале "Евразия"; "Гонконг", "Джакарта" и "Нью-Дели" в квартале "Азия"; "Кейптаун", "Касабланка" и "Александрия" в квартале "Африка"; "Новый Орлеан", "Сан-Франциско", "Монреаль", "Ванкувер" и "Квебек" в квартале "Северная Америка".

Свободные квартиры можно купить и в доме "Волна", который находится в ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВОМ КВАРТАЛЕ "ЭМИРАТС". Этот квартал – яркий пример того, каким будет весь комплекс после завершения строительства.

Застройщик ценит время своих клиентов, поэтому все необходимые объекты находятся прямо на территории квартала. Cпортивные и игровые площадки, магазины, кафе и другие объекты городского ритейла – всё под рукой, чтобы вы не отвлекались от главного и смогли насладиться комфортом нового жилого комплекса!

Квартал "Эмиратс" - гордость застройщика

Покупателей квартир в доме "Волна" ждёт приятный бонус: МАШИНО-МЕСТО В ПОДАРОК в паркинге, который находится через дорогу по адресу улица Германовская,7.

Девятиэтажный паркинг с охраной и системой видеонаблюдения

Многофункциональный комплекс Minsk World – проект, который возводится по принципу "город в городе" - такие преимущества как собственная инфраструктура и транспортная доступность смогут оценить все клиенты.

Например, Наталья Филюта купила квартиру в доме "Александрия" в квартале "Африка". Женщина не может сдержать эмоций, ведь совсем скоро переедет в новый район.

"Я счастлива, потому что комплекс просто сказка. Здесь множество новых домов, в одном из которых будет жить моя семья", - поделилась она первыми впечатлениями.

Наталья Филюта с сыновьями в восторге от новой квартиры

Первое, что бросилось в глаза – дизайнерское лобби с зоной отдыха, санитарной комнатой и местом для консьержа. Здесь так уютно, что хочется задержаться!

Сыновья Натальи отметили хорошие лифты: они попали на 9 этаж буквально за несколько минут. Пополнили копилку положительных эмоций и шикарные виды из окна.

"Комплекс молодой и красивый, все здесь сделано для людей. Надеемся, все здесь будут жить как одна большая семья", - добавила Наталья.

Дом "Александрия" в квартале "Африка"

Дома в многофункциональном комплексе Minsk World – это не "сталинки" и не "хрущёвки". Квартиры свободной планировки с панорамными окнами, продуманные места общего пользования: сквозные подъезды с двумя входами, санузел с пеленальным столиком и зона отдыха в лобби. Все подъезды художественно оформлены – пока ждёшь лифт, глаз радуют невероятные пейзажи.

Лобби домов "Гонконг", "Александрия", "Нью-Дели" и "Касабланка"

У застройщика Minsk World большой опыт в возведении многофункциональных объектов. В портфеле компании несколько успешных проектов, например, в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" живут и работают сотни белорусских семей и иностранных резидентов.

"Маяк Минска" - красивый и функциональный проект

Жилой комплекс "Маяк Минска" ночью выглядит ещё красивее

Комплекс "Парк Челюскинцев" находится в нескольких метрах от парка

Чтобы купить квартиру или коммерческую недвижимость в многофункциональных комплексах Minsk World, Маяк Минска и Парк Челюскинцев обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

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