Квартиры в готовых домах Minsk World - от 2800 рублей за квадратный метр! Новоселье ещё ближе!

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 21 июня 2021
Минск Малооблачно +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:51 Партия "Гражданский договор" получит конституционное большинство и сформирует правительство Армении - Пашинян В мире
09:37 Работники МЧС начали возводить понтонный мост через Западную Двину в Новополоцке Регионы
09:34 В Минске за выходные задержаны 12 нетрезвых водителей Происшествия
09:24 В Барановичах мужчину засыпало грунтом Происшествия
09:22 В Оршанском районе ребенок выпал из окна второго этажа Происшествия
09:15 Неделя кибербезопасности стартовала в Гомельской области Технологии
09:08 Соболенко осталась четвертой, Азаренко поднялась на 14-е место в рейтинге WTA Спорт
09:00 Квартиры в готовых домах Minsk World - от 2800 рублей за квадратный метр! Новоселье ещё ближе! Общество
08:50 Международная акция "Сад памяти" финиширует сегодня в Бресте Регионы
08:46 В Гродно горел склад магазина Происшествия
08:43 Группы помощи для близких людей с психическими заболеваниями открылись в Минске, Бресте и Лиде Регионы
08:35 Во французском Бордо обрушились два здания, есть пострадавшие В мире
08:32 Мобильные датчики скорости будут контролировать ситуацию на дорогах Гомельской области Регионы
08:25 В Берлине ночью произошла стрельба, три человека ранены В мире
08:13 В Эфиопии начались парламентские выборы В мире
08:07 Кантование шины и тяга автомобиля - самого сильного могилевчанина выберут 3 июля Регионы
08:00 Картина выходных: Лукашенко посетил 2-ю детскую больницу Минска, "Сенофест" и репортаж из клубничной столицы Общество
07:50 В Минске после ДТП с пешеходом мотоцикл упал и загорелся Происшествия
07:38 Дорожную разметку в Минске сегодня будут наносить на 11 участках Регионы
07:21 ЦТ по обществоведению пройдет сегодня в Беларуси Общество
07:18 Бортник: для официальной Украины ситуация вокруг Протасевича - повод усилить давление на Беларусь Политика
07:13 Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках в Минске Регионы
07:11 Круглый стол, посвященный Неделе молодежи, пройдет в пресс-центре БЕЛТА Общество
07:00 ДОСЬЕ: Беларусь в годы Великой Отечественной войны: цифры и факты Общество
00:59 На выборах в Армении подсчитаны голоса около 1/5 избирательных участков В мире
00:33 В Италии отменили комендантский час, введенный в связи с коронавирусом В мире
00:00 Определились участники плей-офф женского чемпионата Европы по баскетболу Спорт
20.06.21
20.06.21 23:17 В Минске на ул.Тростенецкой временно ограничат движение Происшествия
20.06.21 23:13 Три человека погибли в лобовом столкновении легковушек на трассе М1 Происшествия
20.06.21 22:55 Астронавты на МКС завершили установку новой солнечной батареи и развернули ее Технологии
Все новости
Все новости
Общество
21 июня 2021, 09:00

Квартиры в готовых домах Minsk World - от 2800 рублей за квадратный метр! Новоселье ещё ближе!

Купить квартиру в новостройке стало ещё проще и выгоднее! Застройщик предлагает скидки за квадратный метр в готовых домах многофункционального комплекса Minsk World!

Так, СКИДКА при единовременной оплате составит 30 евро за метр квадратный, а при покупке машино-места в паркинге – 130 евро за квадратный метр!

Подробности акции уточняйте у менеджеров по телефону по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Покупая квартиру в готовом доме вы сможете начать ремонт сразу после подписания договора. А значит и отпраздновать новоселье гораздо быстрее!

В Minsk World есть большой выбор готовых домов: "Сочи" и "Сидней" в квартале "Чемпионов"; "Твист", "Танго" и "Вальс" в квартале "Мировых танцев"; "Москва" в квартале "Евразия"; "Гонконг", "Джакарта" и "Нью-Дели" в квартале "Азия"; "Кейптаун", "Касабланка" и "Александрия" в квартале "Африка"; "Новый Орлеан", "Сан-Франциско", "Монреаль", "Ванкувер" и "Квебек" в квартале "Северная Америка".

Свободные квартиры можно купить и в доме "Волна", который находится в ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВОМ КВАРТАЛЕ "ЭМИРАТС". Этот квартал – яркий пример того, каким будет весь комплекс после завершения строительства.

Застройщик ценит время своих клиентов, поэтому все необходимые объекты находятся прямо на территории квартала. Cпортивные и игровые площадки, магазины, кафе и другие объекты городского ритейла – всё под рукой, чтобы вы не отвлекались от главного и смогли насладиться комфортом нового жилого комплекса!

Квартал "Эмиратс" - гордость застройщика
Квартал "Эмиратс" - гордость застройщика

Покупателей квартир в доме "Волна" ждёт приятный бонус: МАШИНО-МЕСТО В ПОДАРОК в паркинге, который находится через дорогу по адресу улица Германовская,7.

Девятиэтажный паркинг с охраной и системой видеонаблюдения
Девятиэтажный паркинг с охраной и системой видеонаблюдения

Многофункциональный комплекс Minsk World – проект, который возводится по принципу "город в городе" - такие преимущества как собственная инфраструктура и транспортная доступность смогут оценить все клиенты.

Например, Наталья Филюта купила квартиру в доме "Александрия" в квартале "Африка". Женщина не может сдержать эмоций, ведь совсем скоро переедет в новый район.

"Я счастлива, потому что комплекс просто сказка. Здесь множество новых домов, в одном из которых будет жить моя семья", - поделилась она первыми впечатлениями.

Наталья Филюта с сыновьями в восторге от новой квартиры
Наталья Филюта с сыновьями в восторге от новой квартиры

Первое, что бросилось в глаза – дизайнерское лобби с зоной отдыха, санитарной комнатой и местом для консьержа. Здесь так уютно, что хочется задержаться!

Сыновья Натальи отметили хорошие лифты: они попали на 9 этаж буквально за несколько минут. Пополнили копилку положительных эмоций и шикарные виды из окна.

"Комплекс молодой и красивый, все здесь сделано для людей. Надеемся, все здесь будут жить как одна большая семья", - добавила Наталья.

Дом "Александрия" в квартале "Африка"
Дом "Александрия" в квартале "Африка"

Дома в многофункциональном комплексе Minsk World – это не "сталинки" и не "хрущёвки". Квартиры свободной планировки с панорамными окнами, продуманные места общего пользования: сквозные подъезды с двумя входами, санузел с пеленальным столиком и зона отдыха в лобби. Все подъезды художественно оформлены – пока ждёшь лифт, глаз радуют невероятные пейзажи.

Лобби домов "Гонконг", "Александрия", "Нью-Дели" и "Касабланка"
Лобби домов "Гонконг", "Александрия", "Нью-Дели" и "Касабланка"

У застройщика Minsk World большой опыт в возведении многофункциональных объектов. В портфеле компании несколько успешных проектов, например, в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" живут и работают сотни белорусских семей и иностранных резидентов.

"Маяк Минска" - красивый и функциональный проект
"Маяк Минска" - красивый и функциональный проект

Жилой комплекс "Маяк Минска" ночью выглядит ещё красивее
Жилой комплекс "Маяк Минска" ночью выглядит ещё красивее

Комплекс "Парк Челюскинцев" находится в нескольких метрах от парка
Комплекс "Парк Челюскинцев" находится в нескольких метрах от парка

Чтобы купить квартиру или коммерческую недвижимость в многофункциональных комплексах Minsk World, Маяк Минска и Парк Челюскинцев обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье недвижимость строительство
Новости рубрики Общество
Картина выходных: Лукашенко посетил 2-ю детскую больницу Минска, "Сенофест" и репортаж из клубничной столицы
Фото из архива ЦТ по обществоведению пройдет сегодня в Беларуси
Фото из архива Круглый стол, посвященный Неделе молодежи, пройдет в пресс-центре БЕЛТА
ДОСЬЕ: Беларусь в годы Великой Отечественной войны: цифры и факты
Фото из архива За субботу и часть воскресенья в Беларуси утонули 17 человек, включая одного подростка
Фото из архива Второй онлайн-курс для начинающих бизнес-леди запускает ProWomen By
Главное
Александр Лукашенко посещает 2-ю городскую детскую клиническую больницу Лукашенко: систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок
Причины санкций к Беларуси могут быть связаны с разделением рынков, а не политикой - Червяков
ЦТ по обществоведению пройдет сегодня в Беларуси
Квартиры в готовых домах Minsk World - от 2800 рублей за квадратный метр! Новоселье ещё ближе!
Топ-новости
Картина выходных: Лукашенко посетил 2-ю детскую больницу Минска, "Сенофест" и репортаж из клубничной столицы
Лукашенко - медикам: врачи и учителя - зеркало любого государства, будьте достойны этого звания
Бортник: для официальной Украины ситуация вокруг Протасевича - повод усилить давление на Беларусь
Самоотверженны и верны призванию: герои в белых халатах на архивных фотографиях
Круглый стол, посвященный Неделе молодежи, пройдет в пресс-центре БЕЛТА
Азаренко и Соболенко стали победительницами парного разряда турнира в Берлине
Посещение лесов запрещено или ограничено в 25 районах Беларуси
ДОСЬЕ: Беларусь в годы Великой Отечественной войны: цифры и факты
Сенатор - молодежи: деньги нужно зарабатывать трудом, а не действиями по указке западных кураторов
Белорусские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
РЕПОРТАЖ: "Источник вдохновения - выздоровление пациентов" - работники областной туббольницы в Гомеле
Поляки и литовцы не одобряют действия своих политиков по дестабилизации ситуации в Беларуси - мнение
Память о Победе может нас объединить в ответе на грозные вызовы современности - Романов
Ей 82, ему 90. Молодожены о том, как сыграли свадьбу, танцуют танго и живут в любви
РЕПОРТАЖ: "В разгар сезона от нас уезжает до 150 загруженных ягодой машин": как на Полесье выращивают клубнику
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.