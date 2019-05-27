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Квартиры в рассрочку до 10 лет: крупнейший застройщик Dana Holdings продлил акцию до конца июня

Общество 27.05.2019 | 08:35

Беспрецедентная акция по продаже квартир в многофункциональном комплексе "Минск Мир" в рассрочку до 10 лет продлена до конца июня! Как отметили в компании Dana Holdings, это решение принято в связи с ажиотажным спросом на приобретение жилья на условиях уникальной рассрочки.

ДОСТУПНОСТЬ СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ

Комплекс "Минск Мир" представил для Беларуси не только невиданный масштаб строительства, но и новый, совершенно уникальный подход к финансированию приобретения жилья. Еще в апреле компания Dana Holdings заявила о том, что начинает реализацию квартир в домах комплекса "Минск Мир" на беспрецедентных условиях – в рассрочку от застройщика сроком на 10 лет! И это предложение породило настоящий ажиотаж – компании пришлось усиливать отдел продаж дополнительными менеджерами и переводить подразделение на ежедневный режим работы без выходных и праздничных дней.

Что же так впечатлило потенциальных покупателей столичного жилья? Попробуем разобраться.

Итак, рассрочка предоставляется самим застройщиком компанией Dana Holdings до 10 лет без процентов и переплат. А значит, и без использования привычных банковских инструментов – процентов, залогов, поручителей, справок о доходах и так далее. При этом первоначальный взнос довольно низок – всего от 30% стоимости квартиры.

В целом компания внедрила индивидуальный подход к каждому клиенту, что позволяет максимально адаптировать условия предоставления рассрочки под возможности клиента, в том числе и по первоначальному взносу.

Но и это не все плюсы уникального предложения Dana Holdings!

Во-первых, 10 лет – это максимальный срок рассрочки. Тот, кто пожелает выплатить стоимость своей квартиры за меньший период, получит скидку от первоначальной стоимости.

Во-вторых, те, кто пожелает внести первый взнос больше 30%, также получит скидку.

А в-третьих, на скидку при покупке квартиры в рассрочку могут претендовать многодетные семьи – те, у кого три и более ребенка в семье.

"Семейные ценности у нашей компании в большом почете. Мы считаем необходимым оказывать поддержку семьям, в которые есть много детей – это потенциал завтрашнего дня Беларуси, залог успешного будущего страны", – так о социальной позиции компании заявил вице-президент Dana Holdings Вибор Мулич.

Вице-президент Dana Holdings Вибор Мулич
Вице-президент Dana Holdings Вибор Мулич

Важным фактором успеха акции стало и месторасположение квартир – в современном многофункциональном комплексе "Минск Мир". К реализации этого грандиозного проекта Dana Holdings приступила в 2015 году. Часть домов уже сдано в эксплуатацию, еще больше зданий – в стадии строительства и проектирования.

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни
Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

Об этом комплексе много писали, и его преимущества хорошо известны. Это и квартальный способ организации жилого пространства, объединенного вокруг огромного парка, и прекрасное расположение и развитая транспортная инфраструктура, включая две строящиеся станции метро, и весь комплекс образовательных, торговых, культурных и развлекательных объектов, в том числе самый большой торгово-развлекательный центр в стране, который здесь будет возведен. Все квартиры в домах комплекса – свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями, с современными лобби, в которых есть стойка консьержа и санитарные комнаты с пеленальными столиками. В обустроенных дворах – зеленые зоны, детские и спортивные площадки, велопарковки. В общем, это город в его современном понимании – красивый и комфортный.

Cовременные лобби со стойкой консьержа и санитарной комнатой с пеленальными столиками
Cовременные лобби со стойкой консьержа и санитарной комнатой с пеленальными столиками

Все квартиры в домах комплекса – свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями
Все квартиры в домах комплекса – свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

В обустроенных дворах – зеленые зоны, детские и спортивные площадки, велопарковки
В обустроенных дворах – зеленые зоны, детские и спортивные площадки, велопарковки

Многочисленные гостевые парковки, 9-ти уровневый паркинг в шаговой доступности - важный факт для современных минчан
Многочисленные гостевые парковки, 9-ти уровневый паркинг в шаговой доступности - важный факт для современных минчан

Деловым сердцем проекта станет Международный финансовый центр MinskWorld, в появлении которого, как было заявлено на самом высоком уровне, заинтересована Беларусь.

Сердцем многофункционального комплекса "Минск Мир" станет Минский международный финансовый центр, призванный привлечь внимание инвесторов всего мира
Сердцем многофункционального комплекса "Минск Мир" станет Минский международный финансовый центр, призванный привлечь внимание инвесторов всего мира

С Международным финансовым центром Дубая на уровне правительства страны заключено соглашение о сотрудничестве в деле создания Минского МФЦ, а за полгода до этого Dana Holdings заключила аналогичное соглашение о сотрудничестве и консультативной помощи с руководством МФЦ эмирата Дубай.

Повторимся, об этом комплексе знают все. И высокая престижность приобретения здесь как жилой, так и коммерческой недвижимости неоспорима. Не удивительно, что предложение приобрести квартиры в длительную рассрочку, с которым выступила Dana Holdings, получило огромный резонанс – возможность стать собственником своего жилья получили практически все белорусы с обычными доходами.

ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВТРА

На самом деле у предложения, сделанного Dana Holdings, есть еще одна важная черта, которая не так заметна обывателю, но прекрасно понятна экономистам: изменяется сама структура финансирования жилищного строительства.

Ранее на строительном рынке Беларуси всегда предполагалось, что коммерческое жилье строится в основном на деньги покупателя квартир – то есть за собственные средства либо привлеченные банковские кредиты. Теперь же застройщик сначала сам возводит жилье, а покупатель затем в срок до 10 лет рассчитывается за свои квадратные метры. Таким образом, длительная рассрочка от Dana Holdings – это огромные прямые инвестиции компании, которые направляются в строительную отрасль страны.

Как рассказал Вибор Мулич, в компании принято решение ускорить сроки возведения комплекса "Минск Мир", чтобы предоставить людям возможность как можно быстрее обзавестись здесь собственным жильем. Именно поэтому решено инвестировать в строительство комплекса огромные собственные средства.

Управляющий директор белорусского офиса консалтинговой компании Colliers International Денис Четвериков предложение Dana Holdings называет положительным явлением для рынка даже без сравнения с банковским кредитованием.

Управляющий директор белорусского офиса консалтинговой компании Colliers International Денис Четвериков
Управляющий директор белорусского офиса консалтинговой компании Colliers International Денис Четвериков

– Хорошо это уже только потому, что появился новый доступный для населения инструмент стать собственником квартиры в новостройке, – говорит эксперт. – Ведь у нас на современном этапе, по сути, для населения, строящегося на общих условиях, есть только две возможности приобрести жилье: или купить за свои деньги, или привлечь кредиты банков. Ну, еще в меньшей степени существует лизинг, который пытаются "привить". А вот популярные в мире ипотека, система стройсбережений… О них речь идет уже, наверное, столько же, сколько существует коммерческий рынок жилой недвижимости, но по ряду причин полноценно они так и не смогли заработать.

Денис Четвериков напоминает, что рассрочка предлагается некоторыми другими застройщиками, но всего на полтора-два года. В итоге суммы ежемесячных платежей становятся неподъемными не только для среднестатистической семьи, но даже и для многих людей с доходами на порядок выше среднего. По сути, воспользоваться такой короткой рассрочкой могут лишь те, кто и без того позволит себе купить жилье единовременным платежом.

– А вот вариант внести треть стоимости жилья и потом воспользоваться беспроцентной рассрочкой, растянутой на 120 месяцев – это действительно доступно для широкой массы населения. Конечно, ежемесячный платеж может оказаться выше, чем месячная плата за съем квартиры, но ненамного. Некоторых еще смущает, что до внесения последнего платежа по рассрочке дольщик, по сути, не будет являться собственником квартиры. Но если пользуешься лизингом или классической ипотекой, складывается та же ситуация, и она никоим образом не смущает тех, кто этими инструментами воспользовался, – отмечает Денис Четвериков.

И резюмирует:

– Еще один положительный момент для рынка: это новая заданная планка, на которую придется ориентироваться застройщикам-конкурентам. Смотришь, скоро на рынке начнут появляться и другие привлекательные предложения! А от этого выиграет только потребитель!

В самом холдинге подчеркивают, что считают своей важнейшей задачей – создать условия для того, чтобы для большинства людей в нашей стране квартиры перестали быть нереальной мечтой.

"В корпоративной культуре Dana Holdings социальная ответственность очень глубоко укоренена. Поэтому мы решили принять на себя огромное финансовое обременение и предложить квартиры в рассрочку от застройщика. Это уникальное предложение на рынке недвижимости Беларуси. Думаю, и в Европе никто не предлагает лучших условий. Мы убеждены, что человек, который трудится и зарабатывает, старается что-то сделать для своей семьи, для повышения качества жизни, должен иметь возможность обзавестись собственным жильем. И если на финансовом рынке Беларуси подходящих для массового клиента предложений до сих пор не было, мы сделали это первыми – предложили людям уникальную рассрочку платежей, которая для многих мечту о квартире превратит в реальность", – отметил Вибор Мулич.

ДРАЙВЕР ЭКОНОМИКИ

Тезис о том, что строительная отрасль может стать одним из важных драйверов роста экономики страны, не нов. Но системный подход к работе, который демонстрирует Dana Holdings, выводит этот постулат на новый уровень.

Судите сами – все строительство компания ведет руками исключительно белорусских специалистов. Для возведения зданий используются белорусские материалы – бетон, арматура, кирпичи и блоки, пленки и утеплители, тротуарная плитка, двери и окна. Это – стабильные заказы для многих предприятий строительной отрасли страны и надежная и прибыльная работа для десятков тысяч людей. То есть, застройщик то один, а вовлеченных в работу – множество.

Более того, как рассказал Вибор Мулич, Dana Holdings планирует реализовать в комплексе "Минск Мир" еще одно важное нововведение – теперь часть квартир здесь будет сдаваться не только с полной отделкой, но и мебелью. Так, как это принято во многих странах Европы и в США. Заселяйся – и живи!

Что это значит на практике?

Прежде всего, в сферу вовлеченности холдинга попадут многие мебельные предприятия Беларуси – производители кухонь и диванов, шкафов и кресел. Не нужно долго объяснять, сколь важными для них окажутся заказы такого гиганта, как Dana Holdings.

А для людей, которые приобретут в рассрочку до 10 лет меблированные квартиры с полной отделкой, откроется вообще новая реальность. Тем, кто сегодня платит за съемное жилье, можно будет смело съезжать в готовые квартиры от Dana Holdings – и выплачивать их стоимость частями, сопоставимыми с ежемесячными платежами на столичном рынке арендованного жилья. Вот только две большие разницы – платить каждый месяц условных 250 долларов за съемное и чужое жилье, или ту же самую сумму – но за свое!

"Наша задача – строить. Но наша сверхзадача – строить так, чтобы это было современно, красиво, удобно, практично и выгодно для людей", – говорит Вибор Мулич.

У Dana Holdings это хорошо получается!

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жилье, Минск, строительство
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