Кыргызская авиакомпания Avia Traffic Company открывает рейсы из Бишкека в Минск с 25 июня

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кыргызская авиакомпания Avia Traffic Company запускает прямые регулярные полеты по маршруту Бишкек-Минск-Бишкек с 25 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Полеты будут выполняться дважды в неделю по вторникам и пятницам на воздушном судне Airbus A-320. Во вторник планируется вылет из Бишкека в 6.50 с прилетом в Минск в 8.55, а обратный рейс из Минска отправится в 10.25 с прибытием в Бишкек в 18.30. В пятницу вылет из Бишкека в 17.40, прилет в Минск в 19.35, а обратный рейс отправится из Минска в 21.05 с прибытием в Бишкек в 5.15. Везде указано местное время.

Полет будет длиться 5 часов 5 минут.-0-