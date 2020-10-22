Кыргызстан подтвердил свои обязательства в ОДКБ

22 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Кыргызстан подтверждает свои обязательства в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом было заявлено сегодня в Москве на встрече генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В дружественной и доверительной атмосфере состоялся обстоятельный обмен мнениями о целях и задачах ОДКБ в нынешней непростой международной обстановке, планах организации. Министр иностранных дел Кыргызстана подтвердил приверженность кыргызской стороны всем обязательствам, ранее взятым в формате ОДКБ. Он также с удовлетворением отметил готовность Кыргызстана содействовать повышению эффективности многоплановой деятельности ОДКБ, ее организационному обеспечению и кадровому наполнению", - отметил пресс-секретарь.

Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о работе, проводимой в организации по подготовке к предстоящим заседаниям ее уставных органов.

"Стороны условились о плотном взаимодействии в вопросах обеспечения надежной безопасности государств - членов ОДКБ и стабилизации международной ситуации", - добавил Владимир Зайнетдинов.-0-