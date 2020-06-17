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17 июня 2020, 11:59

"Ла Страда" и МОМ запускают кампанию поддержки трудовых мигрантов за рубежом во время пандемии

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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время пандемии белорусы, работающие в других странах, оказались одной из самых уязвимых категорий. За этот период количество обращений в программу "Ла Страда", связанных со сложными ситуациями и нарушениями со стороны зарубежных работодателей, выросло в 3 раза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Ла Страда Беларусь".

Программа совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Министерства иностранных дел Королевства Норвегия запускает информационную кампанию, направленную на поддержку граждан, уязвимость которых существенно усилилась в период пандемии. Планируется создание специальных информационных материалов, видеороликов на тему защиты прав и возможностей получения помощи для белорусов, которые работают за границей, и для граждан других стран, работающих в нашей стране.

Программа "Ла Страда" - проект по безопасной миграции и противодействию торговле людьми. "Статистика нашей горячей линии показывает, что около 80% всех обращений, связанных с кризисными ситуациями за границей, поступает от белорусских граждан, которые столкнулись с нарушениями трудовых прав со стороны недобросовестных нанимателей. Больше всего таких обращений по Польше - 59% и Литве - 32%, также были случаи по Чехии, России и Ливану", - рассказала руководитель программы "Ла Страда" Елена Нестерук.

Ограничительные меры, которые предпринимали многие страны против распространения коронавируса, негативно повлияли на экономику и рынок труда. "При этом некоторые категории оказались наиболее уязвимыми. Среди них - трудовые мигранты, особенно те, кто работал на низкооплачиваемых работах. Многие из них лишились доходов и столкнулись со сложностями в оплате жилья и еды. В попытке выжить в непростых условиях эти люди могут стать жертвами трудовой эксплуатации, - добавила Елена Нестерук. - Мы прекрасно понимаем, что ситуация с COVID-19 усложнила жизнь во многих сферах бизнеса, но считаем, что работодатель не должен решать возникшие проблемы за счет своих работников. Всплеск обращений, связанных с нарушением трудовых прав работников (например, невыплата зарплаты, понуждение работника к неоплачиваемому отпуску, незаконное увольнение и т.д.), фиксируют и трудовые инспекции во многих странах".

Клиенты программы сталкиваются с давлением и шантажом со стороны работодателей, которые требуют, чтобы работники расторгли трудовой договор якобы по своему желанию, грозя тем, что сотрудник не получит заработной платы за предыдущий период, пока не подпишет бумаги. Люди, которые соглашаются под давлением, так как им нечем платить за жилье и еду, и подписывают документы, могут оказаться в очень непростом положении, иногда критическом. "Некоторые белорусы нам так и писали: зарплату не выплатили - нет денег даже вернуться домой", - рассказала Елена Нестерук.

На горячей линии "Ла Страда" профессиональные юристы помогают пострадавшим, например, в составлении обращений в трудовые инспекции и органы прокуратуры других государств. При необходимости к решению проблем подключаются партнерские международные и местные организации в разных странах.

Модернизирован консультационный онлайн-сервис программы. Теперь граждане могут обращаться через популярные мессенджеры - Viber и Telegram или написать через социальные сети. На сайте www.lastrada.by работает чат, где в онлайн-режиме можно пообщаться с консультантами, обсудить алгоритм решения различных проблем мигрантов.-0-

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