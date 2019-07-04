Лаборатория функционального питания открылась в НАН Беларуси

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-исследовательская лаборатория "Функциональное питание" открылась в НПЦ Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, передает корреспондент БЕЛТА.

В НПЦ отметили, что в мире растет число заболеваний, основная причина развития которых - нарушения в питании. Основной задачей специалистов лаборатории будет профилактика этих болезней, разработка научных подходов для создания новых видов продуктов с учетом индивидуальных особенностей человека. В лаборатории при обследовании пациентов будут измерять рост, вес, анализировать состав тела - соотношение мышечной и жировой ткани и воды, оценивать функциональное состояние организма, его адаптационные возможности, состояние иммунитета, рассчитывать биологический возраст, проводить мониторинг глюкозы. После этого с учетом анамнеза пациента будут предложены варианты корректировки рациона, особая диета с включением специализированных, функциональных продуктов питания.

"Тема продовольственной безопасности очень важна. Здоровый образ жизни, правильное питание - эти вещи сейчас выходят на первый план. Подбор для каждого человека своей рецептуры питания - это, мне кажется, очень перспективное направление. Такие технологии в производстве продуктов - наше настоящее и будущее. Это еще и перспективный рынок, думаю, что это одно из направлений, по которым Беларуси нужно двигаться вперед", - сказал первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

Генеральный директор НПЦ НАН по продовольствию Зенон Ловкис заявил, что создание лаборатории функционального питания является важным шагом для развития отрасли. "Повысить уровень жизни населения, обеспечить долголетие можно за счет правильного, сбалансированного питания в соответствии с индивидуальными показателями организма", - подчеркнул он.

В открытии лаборатории также приняли участие председатель Совета Республики Михаил Мясникович, председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий и председатель Президиума НАН Владимир Гусаков. Во время дискуссии по развитию пищевой отрасли было предложено создать межведомственную рабочую группу для изучения вопросов дооснащения научно-исследовательских лабораторий, которые работают в данном направлении. Также обсуждалась возможность привлечения венчурного финансирования в проекты НПЦ НАН по продовольствию. "Мы готовим определенные предложения. Вообще могут быть разные варианты венчурного финансирования. У нас хорошо развита пищевая промышленность, государственная и частная. Как один из вариантов - компании могут часть своей прибыли перечислять в венчурные фонды, чтобы потом использовать новые научные разработки. Когда мы говорим о науке, на мой взгляд, должно быть право на риск. Пусть лишь 10% разработок будут успешными, но при этом с лихвой перекроют вложения", - добавил Александр Турчин.

Функциональные продукты питания - новое направление современных пищевых технологий. Такие продукты сохраняют и улучшают здоровье, снижают риск развития заболеваний. Они не являются лекарствами, но препятствуют возникновению отдельных болезней, способствуют росту и развитию детей, тормозят старение организма. Развитие функциональных продуктов - мировой тренд, связанный с необходимостью восполнения недостающих витаминов и минералов в питании человека.-0-

Фото Оксаны Манчук