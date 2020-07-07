Лаборатория Госкомитета судебных экспертиз вошла в тройку лучших в мире

7 июля, Минск /Екатерина Волкова - БЕЛТА/. Лаборатория Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси вошла в тройку лучших в мире, сообщили БЕЛТА в ГКСЭ.

Лаборатория исследования нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов ГКСЭ принимала участие в исследовании Round Robin - состязались 19 лабораторий из 16 стран мира. Нужно было установить вид двух разливов нефтепродукта, обнаруженного в виде пятен на прибрежной территории Испании. Кроме этого, необходимо было выяснить внешние факторы окружающей среды, которые повлияли на химический состав разлитого нефтепродукта, установить источник загрязнения.

Образцами для сравнения стали пробы, которые взяли из моторного отсека судна, замеченного в месте разлива за несколько дней до обнаружения пятен нефтепродуктов. Использовались материалы, взятые на нефтеперерабатывающем заводе, который находится рядом с местом разлива.

Отчет белорусских экспертов комиссия оценила на 96 баллов из 100 возможных. "Оценивались качество полученных данных, правильность определения типа нефтепродуктов и сходства между ними, полнота и детализация заключения. Лаборатория ГКСЭ вошла в тройку лучших", - отметили в ведомстве.-0-