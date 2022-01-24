Ладутько о референдуме: укрепив государственность и суверенитет, мы защищаем свою семью и бизнес

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Николай Ладутько призвал предпринимателей отдать свой голос на предстоящем референдуме, сделав вклад в защиту своего бизнеса. Об этом он заявил во время передачи "По существу" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.

"Укрепив государственность, укрепив суверенитет, ты защищаешь свой бизнес, ты защищаешь свою семью, своих детей", - сказал Николай Ладутько.

"Поэтому мы обращаемся сегодня, пользуясь трибуной, ко всем - индивидуальным предпринимателям, самозанятым, ремесленникам, микроорганизациям: нужно прийти на референдум, нужно отдать свой голос, нужно сделать свое волеизъявление. Это принципиально важно для каждого из вас, для вашего бизнеса, для ваших семей, для ваших детей. Это будет правильно, на последующие десятилетия", - отметил он.

По словам Николая Ладутько, "люди взрослеют и экономически, и политически". "И сегодня конституционная реформа - это реформа защиты", - считает он.

Член президиума Республиканской конфедерации предпринимательства также отметил, что в ряде развитых стран интерес к политике падает. В Беларуси, наоборот, население проявляет большой интерес к политике, а референдум - это политическое событие. Причина этого, по его мнению, кроется в том, что Беларусь - молодое государство.-0-