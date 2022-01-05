Ладутько: за соцгарантиями государства стоит огромная финансовая составляющая и колоссальный труд

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За социальными гарантиями государства стоит огромная финансовая составляющая и колоссальный труд, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции" член Совета Республиканской конфедерации предпринимательства Николай Ладутько.

"Вопросы защиты семьи, бесплатное образование, медицина - это базовые посылы. Все гарантии, которые были в действующей Конституции, перенесены в проект обновленной. То, чем живет человек каждый день: право на труд, жилище, на то, что государство поддержит твоих детей. Все эти базовые посылы остались. То, чем живет человек каждый день, никуда не ушло", - сказал Николай Ладутько.

По его словам, за социальными гарантиями, закрепленными в Конституции, стоит колоссальный труд, финансовая подпитка, энергетика, которую нужно создать, чтобы эти положения Конституции были выполнены.-0-