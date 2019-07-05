Лагерь "Бе-Lа-Русь" в Верхнедвинском районе соберет около 500 молодых людей из трех стран

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 500 молодых людей из Беларуси, Латвии и России соберет с 25 по 28 июля XXVIII Международный молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь - 2019", который по традиции пройдет на Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

Основной девиз форума этого года - "Раскрой свою SUPERсилу!". "Молодежь - это великая движущая сила. Мы можем раскрыть свои суперспособности в спорте, творчестве, образовании, коммуникации, управлении и, что немаловажно, - в дружбе. Суперсила молодежи в ее активной жизненной позиции, инициативности и целеустремленности, в сохранении преемственности поколений", - рассказала Александра Гончарова.

На этот раз принимающей стороной молодежного лагеря будет Беларусь. Он пройдет в формате форума, на полях которого будут работать образовательные, спортивные и творческие площадки. В частности, образовательная площадка будет включать Team Building и три образовательных тренинга. Пройдет "Открытый диалог", во время которого молодежь трех стран сможет пообщаться, поделиться своими идеями и наработками. Особое внимание будет уделено вопросам развития молодежной политики и межрегиональному сотрудничеству.

"Если говорить о спортивной площадке, то наряду с такими традиционными спортивными соревнованиями, как волейбол, футбол, перетягивание каната и дартс, в этот раз мы предлагаем участникам форума посоревноваться в марафоне "SUPERrun". Одна из самых любимых у молодежи - творческая площадка. Свои таланты молодежь продемонстрирует во время торжественного открытия и закрытия фестиваля. Среди новинок запланировано шоу Stand Up, конкурс бивуаков "Вселенная Бе-La-Русь", а также приготовление блюд национальной кухни "SUPER_FOOD", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

По традиции на Кургане Дружбы пройдет митинг памяти павших героев Великой Отечественной войны, участие в котором вместе с молодежью примут ветераны из Беларуси и России. Кроме того, ребята посетят музей боевой славы.

Курган Дружбы был насыпан в 1959 году на границе трех республик в честь боевого содружества партизан Беларуси, России и Латвии. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной армии, с мест гибели Александра Матросова, Клавдии Назаровой, Леонида Голикова, Марии Порываевой и других героев. К кургану проложены три аллеи: из Беларуси - березовая, из России - кленовая, из Латвии - липовая. На вершине кургана растет дуб - символ нерушимой дружбы трех народов. На трех гранитных плитах на трех языках написано: "Курган Дружбы воздвигнут на стыке границ трех братских республик в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы Великой Отечественной войны русских, белорусских и латышских партизан. Открыт 3 июля 1959 года".-0-