Лайк Центризбиркому: информация о выборах и референдумах теперь в соцсетях

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов запустила в работу официальные каналы в социальных сетях и мессенджерах, сообщает БЕЛТА.

Новый формат работы освоил Центризбирком - у него появились информационные площадки в популярных соцсетях и мессенджерах. Сообщается, что оперативная информация о деятельности Центральной комиссии Республики Беларусь по подготовке и проведению выборов и республиканских референдумов появится в Instagram , "ВКонтакте", Facebook, Telegram, Viber. На каждом из этих ресурсов будут содержаться точные и достоверные данные о проводимых избирательных кампаниях и принимаемых Центризбиркомом решениях. В частности, о результатах выборов и референдумов, проводимых в Беларуси, а также о других значимых вопросах, которые входят в компетенцию ЦИК.

Такой шаг, как объясняется, сделан для того, чтобы повысить оперативность доставки необходимой информации населению. Достоверность и объективность размещаемой на ресурсах информации будет способствовать противодействию современным вызовам и угрозам в сфере информационных технологий, а также послужит своевременному реагированию на происходящие события в стране.-0-