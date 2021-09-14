Лакиза: празднование Дня народного единства - своевременное и правильное решение

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня народного единства - своевременное и правильное решение. Такое мнение высказал сегодня журналистам директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Празднование Дня народного единства - своевременное решение. Убежден в правильности установления даты празднования 17 сентября, - сказал Вадим Лакиза. - У нас есть свои национальные интересы, основанные на уникальной истории белорусской государственности. Мы уважаем национальные интересы других стран, и в ответ ожидаем того же".

Как отметил эксперт, историческая память играет огромную роль в жизни страны и общества. "Сегодня очень важно собрать сведения, которые имеются у жителей Беларуси, связанные с событиями 1921-1939 годов и 1939-1941 годов. Эти воспоминания могли бы быть положены в основу тематической книги. Такие издания важны для понимания в целом произошедших исторических событий", - обратил внимание он.

По его словам, практически во всех районах страны есть историко-документальные хроники районов и городов Беларуси "Память". "В них есть много документальных сведений от людей, повествующих о событиях 1939 года. Сегодня подобные свидетельства, документы хранятся у многих людей. Кроме того, существует большое количество статей, материалов, монографий, которые раскрывают особенности событий, произошедших в 1921-1939 годах. В будущем это важно собрать, проанализировать и опубликовать", - добавил Вадим Лакиза.-0-