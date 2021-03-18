Лакиза: заключение Рижского мирного договора - трагическое событие в истории Беларуси

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключение Рижского мирного договора - трагическое событие в истории Беларуси, заявил директор Института истории НАН Беларуси кандидат исторических наук Вадим Лакиза во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "К 100-летию заключения Рижского мирного договора (18 марта 1921 года)".

"100 лет прошло с момента заключения Рижского мирного договора. И мы, историки, политики, общественные деятели, оцениваем сегодня это событие, - сказал Вадим Лакиза. - В истории Беларуси было огромное количество разных событий, но это трагическое, которое привело к многолетнему разделу народа, оккупации территории, и мы про это должны говорить".

Институт истории Национальной академии наук Беларуси совместно с Академией управления при Президенте 18-19 марта проводят международную научную конференцию "Рижский мир 1921 года в судьбе белорусского народа (к 100-летию заключения)". "Очень важно, что на конференции соберутся ведущие историки нашей страны. В условиях пандемии не будет широкого зарубежного представительства, но прилетел историк из Узбекистана, который занимается этой проблематикой и покажет свое виденье. Будет рассматриваться Рижский мирный договор и его влияние на судьбу белорусского народа, историю белорусской государственности, будет дана в целом оценка этих событий белорусскими и зарубежными историками. В итоге должна быть принята резолюция, которая будет доступна для широкой общественности", - отметил директор института.

По словам Вадима Лакизы, важно, что участие в форуме примут студенты Академии управления при Президенте, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью. "В Академии управления учатся студенты, которые в дальнейшем будут принимать определенные решения. Поэтому одна из задач конференции - улучшение взаимодействия академической и университетской науки по актуальным проблемам развития отечественной социогуманитаристики. Работа будет продолжаться на протяжении двух дней. Думаю, что копья не будут ломаться, но многие вопросы будут в очередной раз подняты, очерчены, исходя из национально-государственных позиций, национальных интересов", - подчеркнул он.

Директор института добавил, что 26 марта международная научная конференция, посвященная этому знаковому событию, состоится на исторический факультете БГУ. Круглый стол по этой же тематике 29 марта пройдет в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, а 30 марта - в Академии управления. -0-

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