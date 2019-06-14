Лаконичность, профессиональные достижения и soft-skills: эксперты дали советы по составлению резюме

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство современных работодателей приветствуют лаконичные креативные резюме, где изложены ключевые профессиональные достижения, указана информация о дополнительном образовании, награды, а также навыки, близкие к принципу soft-skills. Об этом рассказала во время круглого стола в БЕЛТА "Современные тенденции рынка труда Беларуси" начальник управления обучения и развития персонала ОАО "Белинвестбанк" Лора Ункуца.

"Нужно понимать, что резюме - это реклама тебя как соискателя должности, твой продающий текст. Как ты его составил, как сам себя презентовал, так и будет дальше строиться диалог с работодателем. Привлекает конкретное, четкое, понятное резюме", - сказала Лора Ункуца.

При этом самое главное - указать в резюме информацию об образовании и опыте работы в начале текста. "Запомните, никто не будет читать 4-5 листов, нужно стараться сделать текст лаконичным, на одну - максимум полторы страницы", - порекомендовала эксперт.

Огромный плюс - когда специалист начинает самопрезентацию с достижений на определенном месте работы: "сделал это", "вот так повысил продажи", "запустил проект, который получил такие-то награды" и т.д. Тогда рекрутеру сразу понятно, что соискатель ориентирован на достижение результата. "Но из ста резюме таких может быть только два-три. Обычно скопируют должностную инструкцию, внесут несколько изменений - и готово. Значит, и работать такой человек будет под копирку", - поделилась опытом спикер.

Не стоит писать "участвовал в проекте". Лучше указать, какая конкретно работа была выполнена. Важно понимать, что каждая работа предполагает свои особенности, под которые подходит определенный человек.

Также большинство работодателей нацелены на выявление soft-skills (англ. "мягкие" навыки - универсальные компетенции, которые не поддаются количественному измерению), в то время как hard-skills ("жесткие" навыки - профессиональные навыки, которым можно научить и которые можно измерить) уже остались позади и сейчас востребованы в меньшей мере. То есть сейчас в расчет берут то, насколько человек адаптивен, гибок, коммуникативен.

"Человек должен понимать, что, когда он ищет работу, он продает себя, как товар, как бы некрасиво это ни звучало. Поэтому он должен показать не только то, что внутри, но и привлекательную обертку", - заметила координатор проекта HR-университет БГУ Наталья Непевная.

Чаще всего рекрутеры обращают внимание на фотографию. Поэтому если человек претендует на серьезную руководящую должность, то внешний вид и имидж должен быть у него соответствующий. При подборе на уровень специалиста и выше работодатели смотрят на наличие дополнительного обучения: курсы, стажировки, дистанционное образование, сертификаты. Этот блок очень важен.

Также эксперт посоветовала соискателям всегда стараться показать в резюме изюминку, то, что отличает человека от других. Не стоит в процессе поиска работы бояться демонстрировать те качества, которые могут считаться негативными, но при этом они могут сыграть в плюс. К примеру, на вопрос о хороших и плохих чертах характера ответить одинаково: "Я трудоголик".

Недопустимы в резюме орфографические и синтаксические ошибки.

Сегодня в компаниях стоят программные продукты, которые на первоначальном этапе сортируют информацию о соискателях. Если отнестись к написанию резюме безответственно, может случиться так, что оно даже не попадет к рекрутеру.-0-

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