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14 апреля 2021, 12:00

Ландшафтный дизайн. Как не запустить участок и коттедж

В настоящее время отдых на участке и даче является одним из основных и востребованных. Иногда он способен заменить курортный, при этом позволив сэкономить немалые средства... Правильно спланированный участок должен быть удобным, не требующим большого приложения сил и затрат на его уход и содержание, чтобы выглядеть ухоженным. Это место, где люди проводят немало времени для отдыха и оздоровления, игр с детьми, что является главной особенностью при проектировании ландшафта коттеджей.

Для того чтобы сделать удачную ландшафтную планировку, нужно обладать хорошим вкусом, опытом и знаниями, относящимися к таким разным сферам деятельности, как садоводство, ландшафтная архитектура и даже инженерное дело. Одним из примеров инженерной работы является проведение капельного полива и электричества для освещения.

При создании проекта прежде всего необходимо оценить свои финансовые возможности, учитывая не только начальные расходы на оборудование сада, но и стоимость его содержания в дальнейшем. От суммы, которую вы готовы потратить, зависит масштаб и сложность работ. Большая часть средств уходит на закупку саженцев и материалов для мощения. Проект может включать такие объекты, как беседки, зона барбекю, хвойные и каменистые сады, рокарии, газоны, плодовые сады, декоративные огороды, пруды и фонтаны, малые архитектурные формы, живые изгороди, освещение территории и многое другое.

Удобно заранее спланировать весь участок в целом. Даже если вы не в состоянии сделать все сразу, включая пруд, альпинарий или перголу, которые вам хочется иметь, нужно изначально представлять себе, где они будут располагаться. Не имея единого плана, вы, вероятнее всего, в конце концов обнаружите в своем саду набор случайных, плохо сочетающихся друг с другом элементов. К примеру, взрослое дерево потом трудно пересадить – иногда проще спилить, хозпостройки, беседки и теплицы переносить также хлопотно.

Многие жители Беларуси не могут уделять много времени дачной растительности, поэтому мы придаем особое значение композициям из насаждений, не требующих ухода, с учетом местных климатических условий. На каждом участке создается свой микроклимат. Среди уникальных его условий – склон участка, освещенность (направление юг-север), тип грунта (суглинок, глина, песок, торф). Все эти особенности необходимо учитывать при проектировании. Например, самым удобным углом склона является 26є. На сайте подробно описано, как самостоятельно измерить угол склона ( http://landscape.alina-design.com/height ) и определить тип почвы ( http://landscape.alina-design.com/land/)

Вариант решения участка с большим перепадом – 4,5 м
Вариант решения участка с большим перепадом – 4,5 м

На крутом склоне, к примеру, могут расти только засухоустойчивые растения. В низинных местах – наоборот. Деревья и кустарники со временем разрастаются и создают тени, в которых другие насаждения не будут чувствовать себя комфортно.

В Беларуси некоторые растения, широко рекламируемые и привозимые из-за рубежа, не выдерживают климатических условий, несмотря на глобальное потепление. Например, у чайно-гибридных сортов за зимний период вымерзает вся наземная часть, поэтому привитые розы быстро превращаются в шиповник. В таком случае более удачным выбором являются английские парковые розы.

Вариант простого проекта ландшафтного дизайна
Вариант простого проекта ландшафтного дизайна

ВИДЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА

Дизайн для курортного отдыха позволяет дачнику ощутить все прелести южного солнца и даже моря. Он включает в себя места для принятия солнечных ванн, бассейн.

Дизайн для спортивного и активного отдыха. Учитываются предпочтения владельца. На участке могут быть расположены бассейн, беговые дорожки и т.д.

Ландшафтный дизайн в японском стиле. Ценностью японского сада является его стимулирующее и одновременно расслабляющее действие. Сад дарит возможность провести спокойный отдых, насладиться природой и набраться душевных сил.

С детской площадкой. Участок должен быть в первую очередь безопасным для детей и содержать основные игровые конструкции.

Ландшафтный дизайн для людей с ограниченными возможностями. Многие привлекательные во всех отношениях участки часто недоступны для тех, кто не может самостоятельно передвигаться. Иногда препятствием становятся ступеньки или дорожки. Если проявить немного внимания к мелочам, дачным отдыхом может наслаждаться любой, имея возможность легко перемещаться и решать бытовые вопросы.

Энергосберегающий ландшафтный дизайн. Правильно спланированный, он защитит участок от морозов и прохладного ветра, позволит получать энергию из природных источников, создаст комфорт и уют. Предполагает размещение в дальнейшем без труда и дополнительных затрат различных построек и соответствующего энергосберегающего оборудования.

Белорусский ландшафтный дизайн. Для того чтобы подчеркнуть национальные особенности родной природы, используются объекты и растения, являющиеся символами Беларуси и произрастающие исключительно на ее территории.

При проектировании необходимо глубокое знание строительных технологий. Готовый проект и чертеж к нему позволяют детально рассчитать расход строительных материалов, составить точную смету.

Также должны учитываться юридические особенности законодательства Беларуси, пожарные и санитарные нормы, которые вносят свои коррективы в эстетику дизайна. Нельзя к тому же оставлять без внимания цветовую гармонию и многое другое…

Больше полезной информации по ландшафту и строительству, а также советы по уходу за растениями вы можете найти на сайте www.landscape.alina-design.com. А индивидуальную консультацию получить по e-mail: designonlined@gmail.com. в Viber (+375 33 913-34-45) и по Skype: designonlined.

Елена КОНЕВА

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