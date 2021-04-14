Ландшафтный дизайн. Как не запустить участок и коттедж

В настоящее время отдых на участке и даче является одним из основных и востребованных. Иногда он способен заменить курортный, при этом позволив сэкономить немалые средства... Правильно спланированный участок должен быть удобным, не требующим большого приложения сил и затрат на его уход и содержание, чтобы выглядеть ухоженным. Это место, где люди проводят немало времени для отдыха и оздоровления, игр с детьми, что является главной особенностью при проектировании ландшафта коттеджей.

Для того чтобы сделать удачную ландшафтную планировку, нужно обладать хорошим вкусом, опытом и знаниями, относящимися к таким разным сферам деятельности, как садоводство, ландшафтная архитектура и даже инженерное дело. Одним из примеров инженерной работы является проведение капельного полива и электричества для освещения.

При создании проекта прежде всего необходимо оценить свои финансовые возможности, учитывая не только начальные расходы на оборудование сада, но и стоимость его содержания в дальнейшем. От суммы, которую вы готовы потратить, зависит масштаб и сложность работ. Большая часть средств уходит на закупку саженцев и материалов для мощения. Проект может включать такие объекты, как беседки, зона барбекю, хвойные и каменистые сады, рокарии, газоны, плодовые сады, декоративные огороды, пруды и фонтаны, малые архитектурные формы, живые изгороди, освещение территории и многое другое.

Удобно заранее спланировать весь участок в целом. Даже если вы не в состоянии сделать все сразу, включая пруд, альпинарий или перголу, которые вам хочется иметь, нужно изначально представлять себе, где они будут располагаться. Не имея единого плана, вы, вероятнее всего, в конце концов обнаружите в своем саду набор случайных, плохо сочетающихся друг с другом элементов. К примеру, взрослое дерево потом трудно пересадить – иногда проще спилить, хозпостройки, беседки и теплицы переносить также хлопотно.

Многие жители Беларуси не могут уделять много времени дачной растительности, поэтому мы придаем особое значение композициям из насаждений, не требующих ухода, с учетом местных климатических условий. На каждом участке создается свой микроклимат. Среди уникальных его условий – склон участка, освещенность (направление юг-север), тип грунта (суглинок, глина, песок, торф). Все эти особенности необходимо учитывать при проектировании. Например, самым удобным углом склона является 26є. На сайте подробно описано, как самостоятельно измерить угол склона ( http://landscape.alina-design.com/height ) и определить тип почвы ( http://landscape.alina-design.com/land/)

Вариант решения участка с большим перепадом – 4,5 м

На крутом склоне, к примеру, могут расти только засухоустойчивые растения. В низинных местах – наоборот. Деревья и кустарники со временем разрастаются и создают тени, в которых другие насаждения не будут чувствовать себя комфортно.

В Беларуси некоторые растения, широко рекламируемые и привозимые из-за рубежа, не выдерживают климатических условий, несмотря на глобальное потепление. Например, у чайно-гибридных сортов за зимний период вымерзает вся наземная часть, поэтому привитые розы быстро превращаются в шиповник. В таком случае более удачным выбором являются английские парковые розы.

Вариант простого проекта ландшафтного дизайна

ВИДЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА

Дизайн для курортного отдыха позволяет дачнику ощутить все прелести южного солнца и даже моря. Он включает в себя места для принятия солнечных ванн, бассейн.

Дизайн для спортивного и активного отдыха. Учитываются предпочтения владельца. На участке могут быть расположены бассейн, беговые дорожки и т.д.

Ландшафтный дизайн в японском стиле. Ценностью японского сада является его стимулирующее и одновременно расслабляющее действие. Сад дарит возможность провести спокойный отдых, насладиться природой и набраться душевных сил.

С детской площадкой. Участок должен быть в первую очередь безопасным для детей и содержать основные игровые конструкции.

Ландшафтный дизайн для людей с ограниченными возможностями. Многие привлекательные во всех отношениях участки часто недоступны для тех, кто не может самостоятельно передвигаться. Иногда препятствием становятся ступеньки или дорожки. Если проявить немного внимания к мелочам, дачным отдыхом может наслаждаться любой, имея возможность легко перемещаться и решать бытовые вопросы.

Энергосберегающий ландшафтный дизайн. Правильно спланированный, он защитит участок от морозов и прохладного ветра, позволит получать энергию из природных источников, создаст комфорт и уют. Предполагает размещение в дальнейшем без труда и дополнительных затрат различных построек и соответствующего энергосберегающего оборудования.

Белорусский ландшафтный дизайн. Для того чтобы подчеркнуть национальные особенности родной природы, используются объекты и растения, являющиеся символами Беларуси и произрастающие исключительно на ее территории.

При проектировании необходимо глубокое знание строительных технологий. Готовый проект и чертеж к нему позволяют детально рассчитать расход строительных материалов, составить точную смету.

Также должны учитываться юридические особенности законодательства Беларуси, пожарные и санитарные нормы, которые вносят свои коррективы в эстетику дизайна. Нельзя к тому же оставлять без внимания цветовую гармонию и многое другое…

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Елена КОНЕВА

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