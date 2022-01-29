29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский ландшафтный заказник "Липичанская пуща" преобразован в республиканский заказник в связи с изменением его границ, режима охраны и использования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 26 января 2022 года №43, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановлением утверждено положение о республиканском заказнике "Липичанская пуща". Согласно положению, он функционирует в Дятловском, Мостовском и Щучинском районах Гродненской области для сохранения в естественном состоянии уникальных природных ландшафтов с популяциями редких и исчезающих видов дикорастущих растений и диких животных, мест их произрастания и обитания, охраны редких лесных биоценозов, а также комплекса лугов, стариц, древних дюн в поймах и долинах рек Неман и Щара.

На его территории действуют ограничения и запреты, установленные законом "Об особо охраняемых природных территориях", также запрещаются заготовка дикорастущих растений и (или) их частей юрлицами и ИП, использование водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил.

Лодочные причалы, оборудованные зоны и места отдыха, экологические тропы, туристические стоянки, автостоянки обозначаются на местности информационными знаками.

Виновные в нарушении режима охраны и использования заказника "Липичанская пуща" несут уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с законодательными актами.

Управление данным заказником осуществляют Дятловский, Мостовский и Щучинский райисполкомы.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-