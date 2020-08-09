Ланская: хочу донести людям со сцены свою позицию

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хочу донести людям со сцены свою позицию, заявила в эфире "Беларусь 1" певица, заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская, сообщает БЕЛТА.
Сегодня на избирательных участках по всей стране будут организованы концерты. В основном это уличные площадки или актовые залы школ, где выступят как заслуженные, так и самодеятельные коллективы.
"Я должна людям донести свою позицию со сцены и сказать, что все будет хорошо. Наши белорусские артисты одни из самых честных и искренних", - сказала Алена Ланская.
Как отметил художественный руководитель государственного ансамбля "Песняры" Роман Козырев, концерты на избирательных участках всегда проходят очень душевно. "Люди ожидают, что на участках смогут еще и послушать концерт. Мы подготовили новый альбом, который выйдет в конце года, премьерный показ состоится в день выборов", - добавил он.-0-