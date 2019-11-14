Лаппо: Беларусь свои союзнические обязательства по охране внешней границы выполняет на 100%

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь свои союзнические обязательства по охране внешней границы выполняет на 100%, заявил в эфире "Беларусь 1" председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, сообщает БЕЛТА.

В 1995 году Беларусь и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он автоматически продлялся каждые пять лет, и в ноябре вновь истекает срок действия этого документа, поэтому возникла необходимость продления договора и анализа взаимодействия пограничных ведомств Беларуси и России. "Мы свои союзнические обязательства по охране внешней границы выполняем на 100%. Соседи тоже выполняют, но у нас есть определенные вопросы", - отметил Анатолий Лаппо.

По его словам, с момента подписания документа прошло более 20 лет. "Сейчас новые принципы построения охраны границы, новые условия. Отдельные статьи уже потеряли свою актуальность. В XXI веке появились другие риски, вызовы и угрозы. Принято решение договор обновить, в ближайшее время со своими российскими коллегами создать рабочие группы и выходить на принципиально новый договор. Те статьи, которые работают, нужно оставить, которые не работают - проанализировать, почему не работают, по чьей вине. Конкретно прописать обязанности каждой из сторон по охране внешней границы Союзного государства", - отметил председатель Госпогранкомитета.

Особое внимание будет уделено вопросам развития материально-технического взаимодействия. "Это тоже будет прописано в договоре. Этот документ будет более конкретным, потому что его будут писать специалисты, имеющие опыт охраны госграницы. Каждый пункт выверяем в соответствии с нашими союзническими обязательствами", - добавил Анатолий Лаппо.-0-