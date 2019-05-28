Лаппо: Беларусь завершает инженерное обустройство границы на прибалтийском направлении

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь завершает инженерно-техническое обустройство границы на прибалтийском направлении. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Лаппо рассказал, как выполняются задачи по обеспечению пограничной безопасности на различных направлениях. "Если взять польское - это модернизация погранзастав и инженерных систем, прибалтийское - наращивание инженерного оборудования и завершение обустройства границы в этом году", - отметил председатель ГПК. Что касается украинского направления, то здесь белорусские пограничники продолжают демаркацию, наращивают инженерную инфраструктуру, строительство пограничных застав и постов. "Одна из задач - начать демаркацию границы на чернобыльском направлении и обустройство этого направления по охране", - добавил руководитель Госпогранкомитета.

РЕПОРТАЖ: Один день из жизни погранзаставы на рубеже трех стран В Беларуси 28 мая отмечают День пограничника. Праздник вдвойне особенный для Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского, которой в этом месяце исполнилось 75 лет.

Беларусь идет по пути создания интеллектуальной границы, совершенствуя охрану внешних рубежей с упором на интеллектуальный подход и современные технологии, позволяющие дистанционно контролировать обстановку и выполнять задачи меньшими силами, чем это требовалось раньше. В качестве примера интеллектуальной границы Анатолий Лаппо привел пост "Кемелишки" Сморгонской погрангруппы. Работа в этом направлении будет продолжена.

В День пограничника, который в Беларуси отмечается 28 мая, командование, офицеры Госпогранкомитета и ветераны-пограничники возложили венки к монументу Победы в Минске. После этого на острове Мужества и Скорби представители пограничного ведомства отдали дань памяти павшим воинам-интернационалистам.

Праздничные мероприятия в этот день проходят во всех областных и районных центрах, где дислоцируются воинские части органов пограничной службы. Участие в них принимают ветераны-пограничники, кадеты, курсанты, действующие военнослужащие и члены их семей.-0-