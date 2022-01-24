Лаппо: безопасность госграниц будет обеспечена, силы и средства для этого есть

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безопасность государственных границ Беларуси будет обеспечена любым способом, силы и средства для этого имеются. Об этом заявил журналистам председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава ГПК обратил внимание, что прошлый год был для пограничников особенный, напряженный. "Никогда на наших границах не было такой концентрации войск сопредельных государств", - пояснил он. Например, на польском направлении непосредственно у белорусских рубежей находятся 15 тыс. человек - представителей силового блока. То есть на каждые 200 м приходится по 7-8 человек. "Зачем это? - задается резонным вопросом Анатолий Лаппо. - Напряженность и всевозможные провокации. Обстрел наших пограничных столбов, уничтожение на польском направлении щитков".

Анатолий Лаппо

Напряженной остается обстановка и на южном направлении. "Мы никогда не думали, что наша южная соседка будет себя так вести", - высказался глава ГПК по поводу Украины и упомянул в качестве примера недружественного поведения учения "Полесье". Сейчас, используя как повод планы по проведению совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость", украинская сторона нагнетает истерию, отметил Анатолий Лаппо. "Привлекаются дополнительные силы и средства для охраны границы, хотя сейчас пограничников Беларуси и Украины для нормальной охраны границы достаточно при взаимовыгодном сотрудничестве, - сказал он. - Но к ним (в Украину - Прим. БЕЛТА) пришли совсем другие хозяева, инструкторы, которые поставили совсем другие задачи. Обстановка меняется".

"Вы прекрасно знаете, что всякий приграничный конфликт начинается с мелочей. Сегодня Президенту было доложено о недопущении перерастания этих мелочей в полномасштабный конфликт, хотя сопредельная сторона нас на это толкает. Но мы, пограничники, люди адекватные, как и все белорусы. Мы всегда оценивали, оцениваем и будем оценивать обстановку. Но сразу скажу всем и вся, что безопасность наших государственных границ будет обеспечена любым способом, силы и средства у нас для этого есть", - подчеркнул председатель Госпогранкомитета.

По его словам, в этом году основные усилия в охране и оборудовании государственной границы будут сосредоточены на украинском направлении и на тех направлениях, где будут выявлены вызовы и угрозы безопасности. При этом о переброске сил и средств речи не идет. "Будет усиление за счет резервов, - пояснил Анатолий Лаппо, уточнив, что за счет появления новой современной техники высвобождаются людские ресурсы. - Будет маневр. Нигде ослабления не будет".

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня утвердил решение по охране государственной границы органами пограничной службы в 2022 году.

По данным Государственного пограничного комитета, в 2022 году основные усилия по охране границы будут сосредоточены на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности, особенно на украинском направлении.

"Перед органами пограничной службы стоят четкие задачи. В числе основных - повышение эффективности охраны государственной границы путем совершенствования инженерного и технического оборудования рубежей. Для выявления признаков подготовки провокаций и оперативного принятия мер по их пресечению будет вестись постоянный мониторинг обстановки в пограничном пространстве", - подчеркнули в Госпогранкомитете.

В планах также завершение демаркации стыка границ Беларуси, Польши и Украины в Брестском районе. "Органами пограничной службы, в том числе во взаимодействии с Министерством обороны, продолжится плановое наращивание ресурсов, включая мобилизационные", - добавили в ведомстве.-0-