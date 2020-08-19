Лаппо: обстановка на белорусской границе стабильна и контролируема

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка на белорусской границе стабильна и контролируема, заявил председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Анатолий Лаппо в обращении к личному составу органов пограничной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"Сегодня Беларусь оказалась в сложной ситуации. Мы все являемся свидетелями того, как легко наша мирная и спокойная жизнь может быть нарушена. Однако при всей напряженности момента обстановка на белорусской границе стабильна и контролируема. Сейчас это особенно важно, - сказал Анатолий Лаппо. - От лица всего командования Госпогранкомитета хочу искренне поблагодарить всех за честную службу. Именно благодаря верности взятым на себя обязательствам за время существования суверенной Беларуси нам удавалось решать самые сложные боевые и оперативные задачи по охране государственной границы. Мы с гордостью носим нашу военную форму. Она ничем не запятнана. У белорусских пограничников славная история настоящего мужества и отваги, которой мы искренне гордимся".

Председатель Госпогранкомитета подчеркнул, что сейчас основная задача - усилить охрану госграницы. "Мы не должны допустить провоза оружия, взрывчатки, наркотиков, пропустить на нашу территорию преступные элементы, любого, кто может нанести вред и подвергнуть опасности жизни наших граждан. Именно в этот период могут активизироваться противоправные группировки, возможны разного рода провокации. В том числе и в отношении пограничников. Будьте особенно бдительны. Помните: вы защищаете свой народ. Именно ему вы давали присягу. От ваших действий сегодня зависит безопасность страны. Я верю, что каждый из вас до конца с честью выполнит свой долг. Мы должны быть едины - от солдата до генерала. Наши военнослужащие всегда были и будут верны пограничным традициям", - говорится в обращении.-0-