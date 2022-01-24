Лаппо: обстановка на границе остается контролируемой и прогнозируемой

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка на государственной границе остается контролируемой и прогнозируемой. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Задачи, поставленные Президентом в прошлом году, выполнены в полном объеме. Обстановка на государственной границе остается контролируемой и прогнозируемой. Вместе с тем есть вызовы и угрозы нашей пограничной безопасности. Один из них - милитаризация линии государственной границы. В прошлом году страны Евросоюза (не отстает от них и наша южная соседка) стянули неимоверное количество войск на границу", - сказал Анатолий Лаппо. Например, на польском направлении непосредственно у белорусских рубежей находятся 15 тыс. человек - представителей силового блока. То есть на каждые 200 м приходится по 7-8 человек. "Зачем это? Эти люди не пограничники, они не подготовлены к несению пограничной службы, не знают международные договоры, правильную тактику действий", - обратил внимание председатель Госпогранкомитета.

В качестве примера недружественного поведения с украинской стороны он упомянул учения "Полесье". "Они стягивают дополнительные силы, хотя пограничников Беларуси и Украины достаточно для обеспечения безопасности на нашем совместном участке", - отметил Анатолий Лаппо.-0-

Лаппо: более 60 экстремистов и радикалов задержали на границе в 2021 году