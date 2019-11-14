Лаппо: поставлена задача укрепить охрану госграницы по контуру Чернобыльской зоны

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничникам поставлена задача укрепить охрану госграницы по контуру Чернобыльской зоны. Такую информацию в эфире
"Стоит задача закрыть государственную границу по контуру Чернобыльской зоны. Очень большое заражение на самой линии границы, туда человек не должен ходить. Мы сейчас охраняем беспилотником, но в дальнейшем планируем полностью в так называемой зоне отчуждения установить камеры видеонаблюдения и создать центр оперативного управления в Хойниках", - рассказал Анатолий Лаппо.
Для контроля ситуации на этом участке границы будут задействованы 6 операторов. "Сейчас идет оборудование здания, капитальный ремонт, где будет 6-7, а может 10 мониторов, будут сидеть 6 операторов, они будут полностью видеть, что происходит на участке границы примерно в 370 км. Если какая-то информация будет поступать, то туда будет заходить специальная техника, специально обученные люди - офицеры-прапорщики", - отметил председатель Госпогранкомитета.
По его словам, такую задачу планируется реализовать в самое ближайшее время. "Это 2020 - максимум 2021 год. Время и реальность показывают, что там необходимо контролировать, потому что, где мы границу закрываем, естественно, негативные элементы смещаются и их, конечно, не пугает, что там радиация. Особенно сейчас, когда стал модным туризм в эту зону. Туда люди едут по специальным маршрутам, но под видом этих людей, есть и негативные элементы", - добавил он.-0-