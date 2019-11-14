Лаппо: поставлена задача укрепить охрану госграницы по контуру Чернобыльской зоны

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничникам поставлена задача укрепить охрану госграницы по контуру Чернобыльской зоны. Такую информацию в эфире "Беларусь 1" озвучил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, сообщает БЕЛТА.

"Стоит задача закрыть государственную границу по контуру Чернобыльской зоны. Очень большое заражение на самой линии границы, туда человек не должен ходить. Мы сейчас охраняем беспилотником, но в дальнейшем планируем полностью в так называемой зоне отчуждения установить камеры видеонаблюдения и создать центр оперативного управления в Хойниках", - рассказал Анатолий Лаппо.

Для контроля ситуации на этом участке границы будут задействованы 6 операторов. "Сейчас идет оборудование здания, капитальный ремонт, где будет 6-7, а может 10 мониторов, будут сидеть 6 операторов, они будут полностью видеть, что происходит на участке границы примерно в 370 км. Если какая-то информация будет поступать, то туда будет заходить специальная техника, специально обученные люди - офицеры-прапорщики", - отметил председатель Госпогранкомитета.

По его словам, такую задачу планируется реализовать в самое ближайшее время. "Это 2020 - максимум 2021 год. Время и реальность показывают, что там необходимо контролировать, потому что, где мы границу закрываем, естественно, негативные элементы смещаются и их, конечно, не пугает, что там радиация. Особенно сейчас, когда стал модным туризм в эту зону. Туда люди едут по специальным маршрутам, но под видом этих людей, есть и негативные элементы", - добавил он.-0-