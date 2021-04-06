Лаппо проведет 7 апреля личный прием граждан

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо проведет 7 апреля с 8.00 до 13.00 личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов пограничной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Предварительная запись на прием осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Толбухина, д. 21, кабинет № 416, а также по телефонам 8 (017) 287-06-36, 8 (017) 287-06-42, 8 (017) 287-06-71.-0-