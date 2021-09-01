Лаппо: учеба в военно-патриотическом классе всегда ответственна и престижна

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учиться в военно-патриотическом классе - ответственно и престижно. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо, посетивший сегодня Гудогайскую среднюю школу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГПК.

Анатолий Лаппо поздравил учащихся с Днем знаний. Он отметил, что государство делает все необходимое, чтобы поддерживать высокое качество белорусского образования, которое считается одним из лучших в мире. Руководитель пограничного ведомства пожелал ученикам и преподавателям успехов в новом учебном году и вручил директору школы денежный сертификат.

После линейки Анатолий Лаппо посетил военно-патриотический класс школы. В прошлом году 19 учеников приняли присягу и сегодня сели за парту девятиклассниками. Анатолий Лаппо подчеркнул, что школа - это место, где воспитываются настоящие патриоты своей страны, учиться в таком классе ответственно и престижно. Председатель ГПК выразил надежду, что нынешние ученики в будущем станут настоящими пограничниками.-0-