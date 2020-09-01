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01 сентября 2020, 13:54

Лаптенок: для первокурсников Академии управления открываются новые горизонты

Фото из архива
Фото из архива

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для первокурсников Академии управления при Президенте открываются новые горизонты, заявил на торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний, проректор по учебной работе вуза Александр Лаптенок, сообщили БЕЛТА в пресс-центре учебного учреждения.

"Традиционно проходные баллы в Академии управления высоки. И этот год - не исключение. Проходной балл на все специальности бюджетной формы обучения составил свыше 330. На дневную форму на платной основе более 50% молодых людей имели свыше 300 баллов", - подчеркнул проректор по учебной работе.

В этом году на 1-й курс для получения первого высшего образования зачислены 180 человек. 80% из них представляют регионы страны. Обращаясь к вчерашним абитуриентам, Александр Лаптенок констатировал, что в стенах Академии управления все смогут найти применение своим талантам и получат качественные знания, которые станут мощным фундаментом для самостоятельной профессиональной деятельности.

Проректор по учебной работе пожелал первокурсникам крепкого здоровья, счастья, реализации намеченных идей. "Чтобы эти четыре года вы вспоминали как один из самых лучших этапов своей жизни", - добавил он.

Директор Института управленческих кадров Анна Ящук в свою очередь подчеркнула, что первокурсники поступили в особенный год - юбилейный. "За 30 лет Академия управления действительно подтвердила свою позицию лидирующего вуза страны. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, чудесные работники - все это сделано для вас, первокурсники. Для того чтобы вы развивались, учились и в дальнейшем принесли максимальную пользу своей стране", - сказала она.

Поделилась своими впечатлениями и студентка специальности "государственное управление и право" Ирина Мерзлякова. "Сегодняшний день, наверное, запомнится каждому, кто присутствовал на этом торжественном мероприятии. Как-то мне знакомый сказал, что Академия управления - это лучшее учебное заведение. Сейчас, находясь здесь, понимаю, что это действительно так. Вокруг так много красивых и ярких личностей, чувствуется дружелюбная атмосфера, а это заряжает энергией и мотивирует", - отметила она.

Академия управления при Президенте - ведущее государственное учреждение высшего образования в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководящих кадров. Около 9 тыс. человек ежегодно проходят обучение здесь. Учреждение образования сотрудничает с 72 зарубежными профильными учебными заведениями и организациями из 28 стран мира. В структуру академии входят Институт государственной службы, Институт управленческих кадров и Научно-исследовательский институт теории и практики государственного управления.-0-

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