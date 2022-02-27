Лашук: белорусы как никогда политически активны

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы политически активны как никогда, заявила журналистам заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности БГЭУ кандидат социологических наук Ирина Лашук, передает корреспондент БЕЛТА.
"После опубликования изменений и дополнений в Конституцию началась серьезная информационная кампания. Сегодня абсолютно все категории граждан в разных регионах и населенных пунктах точно знают, что именно предлагается им на голосовании. Люди информированы и политически активны как никогда, что не может не радовать", - сказала Ирина Лашук.
"Люди действительно выражают свою точку зрения, и каждый имеет на это право. Это большое дело для нашей страны и лично для меня как гражданина Республики Беларусь", - добавила она.-0-