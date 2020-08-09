Лашук: мы не отвечаем за любые публикуемые под видом нашего exit poll сведения

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр социально-гуманитарных исследований БГЭУ не несет ответственности за любые публикуемые под видом его exit poll сведения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила руководитель центра Ирина Лашук.
Ирина Лашук прокомментировала размещаемую отдельными Telegram-каналами информацию о предварительных результатах регионального exit poll, который проводится ее центром. "Мы действительно проводим региональный exit poll по Минску и Минской области. Официальные данные о его результатах, как и положено в соответствии с законодательством Беларуси, будут опубликованы после закрытия избирательных участков, подсчета и сведения данных от интервьюеров. Мы не несем ответственности за любые публикуемые под видом нашего exit poll сведения", - подчеркнула она.-0-