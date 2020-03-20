Латвия благодарит Беларусь за транзит своих граждан через аэропорт Минска в ситуации с коронавирусом

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в телефонном разговоре с главой белорусского МИД Владимиром Макеем поблагодарил Беларусь за возможность транзита своих граждан через Национальный аэропорт Минск. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Эдгарс Ринкевичс поблагодарил белорусскую сторону за возможность транзита латвийских граждан из третьих стран через Национальный аэропорт Минск", - проинформировали в МИД.
Министры обсудили вопросы взаимодействия по линии всех государственных структур, вовлеченных в работу по перемещению граждан через общую границу. "Отмечено эффективное и конструктивное взаимодействие двух стран, а также отсутствие серьезных системных проблем по данному вопросу", - подчеркнули в пресс-службе.
Руководители внешнеполитических ведомств обсудили также возможности контактов политического уровня в ближайшей перспективе.-0-