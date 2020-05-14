14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия и Литва продлили сроки ограничений при пересечении границы, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.

"По поступившей от латвийской и литовской сторон информации, в связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, продлены сроки установленных ранее ограничений при пересечении границы. В Литве продлен карантинный режим до 24.00 31 мая, в Латвии режим чрезвычайной ситуации - до 9 июня. Все ранее установленные ограничения в Латвии сохраняются", - проинформировали в ведомстве.

На белорусско-латвийской границе закрыты пункты упрощенного пропуска "Мейкшаны" (с белорусской стороны "Гаврилино"), "Каплава" ("Плюсы"), "Пиедруя" ("Друя"), а также международный железнодорожный пункт пропуска "Индра" ("Бигосово") на станции Бигосово для пассажирского сообщения. До 9 июня латвийская сторона прекратила оформление иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в Латвию.

Въезд в страну разрешен грузоперевозчикам, гражданам Латвии, членам их семей, лицам, имеющим разрешение на проживание и работу в Латвии, иностранным гражданам, постоянно проживающим в Латвии, лицам с дипломатическими паспортами и членам их семей, иностранцам, постоянно проживающим в Литве и Эстонии, для возвращения к месту жительства, а также иностранным гражданам, которые прибыли в Латвию по гуманитарным причинам или для обеспечения интересов государства.

Возможность пересечения латвийско-белорусского участка границы ограничена пунктами пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны "Григоровщина", Верхнедвинский район) и "Силене" ("Урбаны", Браславский район).

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска "Тверячус" ("Видзы" с белорусской стороны) по-прежнему оформляют граждан и транспортные средства.

Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы латвийских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельных сторон на интернет-портале, в аккаунтах социальных сетей и Telegram-канале Госпогранкомитета.-0-