Латвия и Литва продлили сроки ограничений при пересечении границы

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19 в Латвии и Литве продлены сроки установленных ранее ограничений при пересечении границы. Об этом проинформировал Госпогранкомитет Беларуси в своем Telegram-канале со ссылкой на поступившую информацию от латвийской и литовской сторон, сообщает БЕЛТА.

"В Литве продлен срок установленного карантинного режима до 24.00 16 июня, в Латвии режим чрезвычайной ситуации продлен до 9 июня. Все ранее установленные ограничения в Латвии сохраняются", - сказали в Госпогранкомитете.

На белорусско-латвийской границе закрыты пункты упрощенного пропуска "Мейкшаны" (с белорусской стороны "Гаврилино"), "Каплава" ("Плюсы"), "Пиедруя" ("Друя"), а также международный железнодорожный пункт пропуска "Индра" ("Бигосово") на станции Бигосово для пассажирского сообщения. До 9 июня латвийской стороной прекращено оформление иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в Латвию.

Въезд в страну разрешен грузоперевозчикам, гражданам Латвии, членам их семей, а также людям с разрешением на проживание и работу в Латвии, иностранцам, постоянно проживающим в Латвии, лицам с дипломатическими паспортами и членам их семей. Въехать могут и иностранцы, постоянно проживающим в Литве и Эстонии, - для возвращения домой, иностранные граждане, которые прибыли в Латвию по гуманитарным причинам или для обеспечения интересов государства.

Возможность пересечения латвийско-белорусского участка границы ограничена пунктами пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина", Верхнедвинский район) и "Силене" ("Урбаны", Браславский район).

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска "Тверячус" ("Видзы") по-прежнему оформление лиц и транспортных средств не осуществляется.

Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы латвийских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельных сторон. Ознакомиться можно на интернет-портале, в аккаунтах социальных сетей и Telegram-канале Госпогранкомитета.-0-