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08 сентября 2021, 09:35

Латвия отказала Беларуси в правовой помощи по уголовному делу о геноциде

Фото из архива
Фото из архива

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Генпрокуратуру Беларуси поступил ответ из Латвии об отказе в правовой помощи по уголовному делу о геноциде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура Латвийской Республики с безосновательной ссылкой на ст.17 Договора между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года отказала в удовлетворении запроса Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Надзорное ведомство Беларуси в июне 2021 года уведомило компетентное учреждение Латвии, что следствие по делу направлено на установление фактов участия нацистов и их пособников из числа членов Латышских легионов СС в истреблении населения БССР в течение всего периода оккупации республики.

"В ходатайстве сообщалось, что эти пособники нацизма добровольно вступали в ряды военно-полицейских и военизированных формирований. Они осознавали свои задачи в реализации планов по уничтожению мирных жителей на территориях, оккупированных немецкими войсками, в том числе в БССР, а также в выполнении преступных приказов командования военных и полицейских подразделений фашистской Германии", - отметили в Генпрокуратуре.

Латвийскую сторону известили, что в Латвии и за ее пределами проживает около 400 бывших латышских легионеров СС, которые причастны к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны.

С ходатайством был передан и список с фамилиями и именами 22 бывших членов Латышского легиона СС, 15-й латышской дивизии Ваффен-СС, 24-го территориального стрелкового корпуса.

"Вместо содействия в изобличении военных преступников латвийские власти в ответ на просьбу о проведении процессуальных действий в отношении причастных к карательным операциям по истреблению мирного населения БССР латышскими легионерами СС сообщили, что "исполнение запроса неминуемо нанесло бы ущерб суверенитету Латвийской Республики, поставило бы под угрозу права ее граждан, создало бы риски государственной безопасности Латвии", - отметили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре также подчеркнули: общеизвестно, что представители латвийских государственных органов не скрывают свои связи с нацистскими преступниками. Например, министр иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевичс во время официального визита в Канаду пообщался с членами канадского отделения организации "Ястребы Даугавы" (организована ветеранами Латышского СС), в том числе с легионером Лаймондасом Озолсом.

"Такая позиция политической элиты Латвии свидетельствует об откровенном пособничестве в сокрытии военных преступников, элементарном отрицании ценности человеческой жизни, уклонении от реализации принципа неотвратимости ответственности и игнорировании международных обязательств", - констатировали в Генпрокуратуре.-0-

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