12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия продлила сроки ограничений при пересечении границы, проинформировал Госпогранкомитет Беларуси в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"По поступившей от латвийской стороны информации, с 10 июня продлены сроки установленных ранее ограничений при пересечении границы", - рассказали в Госпогранкомитете.

Как сообщалось, въезд в страну разрешен грузоперевозчикам, гражданам Латвии, членам их семей, а также людям с разрешением на проживание и работу в Латвии, иностранцам, постоянно проживающим в Латвии, лицам с дипломатическими паспортами и членам их семей. Въехать могут и люди, которые возвращаются в страну постоянного проживания, а также иностранные граждане, которые прибыли в Латвию по гуманитарным причинам или для обеспечения интересов государства.-0-