Латвия занимает третье место по количеству приехавших в Беларусь безвизовых туристов - Семанис

24 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Латвия занимает третье место по количеству приехавших в Беларусь безвизовых туристов. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис сегодня во время латвийско-белорусского туристического семинара в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Эйнарса Семаниса, туризм - это хорошая дипломатия, и туристические контакты растут. Он назвал туризм важной составляющей всего спектра белорусско-латвийских отношений и заверил, что посольство будет по мере возможности содействовать развитию туристических контактов между Беларусью и Латвией. Дипломат обратил внимание на хорошо налаженное авиасообщение между Минском и Ригой.

В свою очередь представители АirBaltic проинформировали о развитии своей авиакомпании и расширении сети авиамаршрутов, число которых из Риги по разным направлениям увеличились до 70. При этом рейсы Рига-Минск-Рига осуществляются шесть раз в неделю (за исключением субботы), в том числе в зимний период. На перелет из одной столицы в другую уходит примерно час. Авиакомпания предлагает различные привлекательные проекты для групповых поездок. К примеру, для групп до 8 человек это возможность внесения фамилии пассажира за 5 дней до вылета, а также возможность бесплатного изменения фамилии авиапассажира за два дня до вылета.

Белорусы хорошо знают латвийские курорты, в том числе Юрмалу. Представители санатория " Янтарный берег", который расположен на территории Кемерского национального парка, что недалеко от Юрмалы и всего в 40 км от Риги, пригласили белорусов на оздоровление и отдых.

Встреча белорусских туроператоров с представителями туристической отрасли Латвии была организована латвийским внешнеэкономическим представительством при поддержке посольства Латвии в Минске. Участники смогли ознакомиться с новинками отдыха, оздоровления и туризма в Латвии, а также поговорить о совместных проектах. Глава латвийского внешнеэкономического представительства Георгий Воевода считает такие семинары полезными для дальнейшего наращивания белорусско-латвийского туристического взаимодействия.-0-