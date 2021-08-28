Латвийские пограничники с применением силы вытесняют беженцев за границу Беларуси - ГПК

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийские пограничники с применением силы вытесняют беженцев за границу Беларуси, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Пограничники Латвии продолжают практиковать бесчеловечные методы вытеснения беженцев. В период 24-27 августа они практически открыто привозят группы иностранцев к линии границы напротив участка Полоцкого погранотряда, а затем насильственными способами, с применением физической силы и служебных собак, заставляют их нарушать границу Беларуси. Зачастую просто оставляют людей, в том числе женщин и детей, посреди леса без еды и одежды. Бросая их на выживание, они одновременно пишут в своих СМИ о том, что якобы группы мигрантов ушли в Беларусь", - рассказали в ГПК.

Как отметили в Госпогранкомитете, сценарий для таких беженцев у Латвии один: если группа остается на линии границы и ее зафиксировали белорусские пограничники, то латвийские силовики забирают их. Но не для того, чтобы отвезти в лагерь для беженцев или предоставить защиту. "Истощенных и уставших иностранцев, не обращая внимание на плач детей и просьбы матерей, они везут на другой участок, чтобы повторить весь алгоритм сначала.

Беженцы, которые ранее надеялись на человечность властей Латвии и просто людей в форме, уже испытывают страх и отчаяние, когда их насильно забирают с линии границы. Они понимают, что латвийские силовики в очередной раз их обманут, поэтому открыто требуют представителей ООН, международных организаций и правозащитников", - отметили в ведомстве.

"Однако обнародование истинной картины на границе не выгодно Латвии, и она продолжает скрывать свои преступные действия от общественности, СМИ и международных организаций", - резюмировали в ГПК.-0-