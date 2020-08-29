Латвийский политик: в Беларуси была предпринята попытка реализовать сценарий цветной революции

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси была предпринята попытка реализовать сценарий цветной революции. И главная цель - это уничтожение Беларуси как суверенного государства. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал латвийский политик, глава партии "Действие" Руслан Панкратов, сообщает БЕЛТА.

"Это убийство страны однозначно. Им этот народ не нужен. Они подбираются к Российской Федерации. Чем цветные революции хороши - это применение когнитивного оружия в контексте применения психической войны. Люди думают, что это их мысли, что они даже на какое-то благо работают, - сказал Руслан Панкратов. - А цели стратегические - расчистить эту площадку, избавиться от конкуренции, разрушить эту промышленность. С военной точки зрения, это отличная стратегическая площадка для нападения на Российскую Федерацию. Избавление от конкурентов, новые рынки сбыта".-0-