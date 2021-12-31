Латвийский политолог: Беларусь суверенно принимает решения в своих интересах

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь суверенно принимает решения в своих интересах, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" латвийский политолог Нормунд Гростиньш, сообщает БЕЛТА.

"Основное ваше преимущество, и оно касается в первую очередь народа Беларуси, - это то, что ваша страна суверенно принимает решения в своих интересах. Видно, как Беларусь выросла в сложнейших условиях, - сказал Нормунд Гростиньш. - Наметился нужный общественный диалог о том, как развивать страну. И результатом этого среди прочих стал новый проект Конституции. Это очень важный момент".

Политолог подчеркнул, что Беларусь выстояла под натиском коллективного Запада. "Можно поздравить Беларусь, что вы выиграли. Того же самого я желаю и в дальнейшем", - добавил он.-0-