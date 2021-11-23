Латвийский политолог о ситуации на границе: польские власти совершают военные преступления

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские власти совершают военные преступления. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал латвийский политолог Эйнарс Граудиньш, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА

"Существует ряд конвенций, в первую очередь Гаагская, Женевская конвенции, где четко прописаны правила применения военной силы, право демонстрировать силу и так далее. И как человек, который имеет высшее военное образование, как бывший офицер, я могу сказать, что, к огромному сожалению, эти конвенции не соблюдаются. Если исходить из позиций международного права, то польские власти совершают военные преступления со всеми вытекающими. Почему польские силовые структуры используют водометы, применяют химические средства - вопрос о целесообразности и законности", - сказал Эйнарс Граудиньш.

По его словам, Польша должна предоставить беженцам гуманитарный коридор. "Согласно международному праву, беженцы с зон боевых действий должны беспрепятственно приниматься в странах, где они просят убежище", - подчеркнул политолог.-0-