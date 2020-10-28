Латвийский политолог: организаторы протестов в Беларуси требуют радикализации, им нужна кровь

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы протестов в Беларуси требуют радикализации, им нужна кровь, чтобы привлечь общество на свою сторону. Такое мнение выразил латвийский политолог Эйнарс Граудиньш в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"У тех, кто это все затеял, профинансировал, нет другого выхода: нужна кровь. Я очень не хочу, чтобы в Беларуси такое произошло", - сказал он.

По его мнению, благодаря умному и рассудительному белорусскому народу, который следит за внутриполитическими процессами у соседей, в стране не удалось провести государственный переворот.

Украинский эксперт и журналист Дмитрий Василец также считает, что если протестующим в Беларуси не удалось захватить власть с наскоку, то они пойдут на радикализацию уличных движений и, чтобы возбудить общество, будут провоцировать силовиков на максимально агрессивную реакцию.-0-