Латвийский политолог: Украина попала в очень незавидное положение, она для США - просто пешка

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина попала в очень незавидное положение, она для США является просто пешкой, заявил в интервью "Главному эфиру" на телеканале "Беларусь 1" латвийский политолог, лидер партии "Центр" Нормунд Гростиньш, сообщает БЕЛТА.

Пока рядовые украинцы пытаются выжить в условиях постоянно растущих тарифов и безработицы, их продолжают пугать неизбежной войной с Россией. Так, США и ряд других стран призывают своих дипломатов покинуть Украину, одновременно поставляя последней тонны оружия и боеприпасов. Журналист поинтересовался у латвийского политолога, это подготовка к большой войне или большой блеф?

"Геополитически это довольно стандартная ситуация, когда сами Штаты напрямую воевать не хотят, но хотят ослабить противника - конкретно это Россия. Соответственно проводят разные действия на территории периферии. В данном случае Украина попала в очень незавидное положение. Для Штатов это вообще просто пешка. И в этом плане ей, скажем, не позавидуешь", - сказал Нормунд Гростиньш.

По его словам, и Прибалтике особо завидовать также нечем. "Поскольку мы попали в очень похожее положение, у нас также территория используется для примерно таких же целей. Но в отличие от Украины мы не должны сами за свой счет копать окопы", - отметил политолог.

"Все это используется, чтобы разделить Россию и Западную Европу. Этот сценарий, кстати, направлен не только против России, но и против Германии, - считает Нормунд Гростиньш. - И что интересно, в этот раз Германия, похоже, понимает, о чем речь. Британские транспортные самолеты, поставляющие разный инвентарь, вооружение в Украину, облетают воздушное пространство Германии, очевидно, им не дают прохода. Видно, что Германия не хочет такого развития, какого хотят Соединенные Штаты".

"Я даже немного удивлен, что они не опередили Соединенные Штаты", - сказал политолог, говоря о том, почему страны Балтии не последовали примеру своего главного куратора - США и не объявили об эвакуации своих сотрудников посольств в Киеве. В этой связи он вспомнил, как в начале 2000-х, когда шла речь, что Соединенные Штаты, возможно, нападут на Ирак, латвийский парламент был готов объявить войну Ираку за день до Соединенных Штатов. "Но просто повезло, что в тот раз Америка не напала и Латвия не осталась один на один с Саддамом Хусейном", - сказал он.

"Очевидно, что ситуация развивается так быстро, что наши просто не успевают на нее реагировать, и просто не в курсе того, что делают американцы", - добавил он.

Обстановка накаляется не только в Украине, но и Западной Европе. На неделе из-за новых ковидных ограничений на улицы Брюсселя вышли 50 тыс. человек. Водометы и газ полиция применила незамедлительно. Глава европейкой дипломатии Жозеп Борель осудил протестующих, а действия бельгийских силовиков поддержал. Журналист поинтересовался мнением эксперта, с чем связана такая противоречивая реакция, ведь в заявлениях по Беларуси и Казахстану его симпатии были противоположными.

"Это заявление руководителя внешней политики Евросоюза - очередной пример двойных стандартов, когда в одних странах протестовать нужно и можно, а у себя дома они никаких протестов не хотят и осуждают сразу, даже если они проходили все-таки без захвата магазинов, огнестрельного оружия, без нападения на военные части, как это было в Казахстане и т.д. Тут абсолютный двойной стандарт, это уже никого не удивляет, просто очередной пример", - сказал Нормунд Гростиньш. При том, заметил он, бельгийская полиция имеет определенную репутацию, связанную с тем, что всегда очень жесткого подавляла любые массовые выступления, даже очень мирные.-0-