Лауреат премии "За духовное возрождение": в семье главное - уважение

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В семье главное - уважение. Такое мнение высказала журналистам лауреат премии Татьяна Баритоль сегодня на церемонии вручения Президентом Александром Лукашенко премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна и Андрей Баритоль - родители-воспитатели детского дома семейного типа из Солигорского района. Они удостоены премии "За духовное возрождение" за значительный вклад в воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они уже воспитали 12 детей, сейчас воспитывают девятерых.

Многодетная мама рассказала: "В семье важно слушать и слышать, уважать друг друга. С этого начинается семья". Она также отметила важность воспитания детей в семье, где есть мама и папа, поскольку очень много воспитательных моментов связано именно с мужским участием. В семье Баритоль сейчас дети в возрасте от 2 до 16 лет, и у каждого - свои интересы, желания, мечты, которые надо учитывать.

Татьяна Баритоль рассказала, что Новый год и Пасха - любимые праздники в их семье, к которым они тщательно готовятся и весело отмечают.-0-