Лауреатами республиканской олимпиады по учебным предметам стали 22 лицеиста БГУ

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатами республиканской олимпиады по учебным предметам в этом году стали 22 лицеиста БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На счету одиннадцатиклассников по семь дипломов I и III степеней, восемь - II степени по белорусскому и английскому языкам, истории, обществоведению, химии, биологии, математике, информатике и астрономии. При этом команда лицеистов показала лучший результат в стране по химии. Из шести дипломов по этому предмету четыре завоевали учащиеся лицея. Первыми по химии стали Егор Василевский и Матвей Кислюк, дипломы II степени у Максима Стручистого и Анастасии Шаляпиной. Абсолютным победителем, набравшим максимальное количество баллов по астрономии, стал одиннадцатиклассник Дмитрий Макаров.

Заключительный этап общереспубликанского интеллектуального состязания проходил с 11 по 14 мая по 18 учебным предметам. В этом году в нем приняли участие только одиннадцатиклассники. Свои знания продемонстрировали 504 учащихся из всех областей страны и Минска.-0-