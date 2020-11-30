Лауреатов конкурса НАН и LG для молодых ученых наградили в Минске

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения лауреатов первого совместного конкурса Национальной академии наук Беларуси и корейской компании LG Electronics для молодых ученых прошла в НАН. Дипломы победителям вручил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

Конкурс "Предложения молодых ученых Беларуси для компании LG Electronics Inc. 2020" в этом году был проведен впервые. Заявки белорусских научных и образовательных организаций рассматривались на заседании технического консультационного совета LG Electronics - НАН Беларуси. Члены данного совета и эксперты компании определили победителей. Лауреатов наградили дипломами и денежными призами.

Диплом первой степени присужден Дмитрию Грапову за предложение "Катод холодного излучения для рентгеновского и ТГц методов" от Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Дипломом второй степени награжден Виталий Меринов за предложение "Бесконтактное обнаружение лазерно-индуцированного ультразвука для неразрушающего контроля и оценки" от Института механики металлополимерных систем имени В.А. Белого НАН.

Дипломы третьей степени присуждены трем молодым ученым. В их числе Виктория Акулова (за предложение "Защитные супергидрофобные и олеофобные покрытия" от Института химии новых материалов НАН), Никита Ткаченок ("Разработка фотокаталитических и антибактериальных прозрачных покрытий (оксид цинка с добавлением меди) для самоочистки и дезинфекции поверхности" от БГУИР) и Артем Ларин ("Разработка методов и оборудования для измерения динамических характеристик мягких магнитных материалов" от НПЦ НАН по материаловедению).-0-