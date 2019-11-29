Лауреатов высшей юридической премии "Фемида" наградили в Минске

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатов высшей юридической премии "Фемида" наградили в Минском городском дворце культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

Премию "Фемида" вручают ежегодно накануне Дня юриста, который в Беларуси отмечается в первое воскресенье декабря. "Фемида" - высшая юридическая награда, она присуждается юристам, государственным и общественным деятелям. Также ее могут быть удостоены и организации - за вклад в развитие институтов правового государства и создание демократического общества. За годы своего существования "Фемида" завоевала звание самой престижной премии в области права, ее лауреатами стали 243 человека.

По словам заместителя главы администрации Президента Беларуси и главы белорусского Союза юристов Валерия Мицкевича, для юристов премия "Фемида"- это прежде всего признание коллег. "Всех нас связывает одна общая цель - служение закону и справедливости. Судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, нотариусы и многие другие юристы своим ежедневным трудом делают полезное и нужное дело, щедро отдают свои силы, талант и мудрость на благо нашей страны. От действий юристов во многом зависит вера людей в справедливость и дееспособность власти. На их плечах лежит прямая обязанность защищать законность, права и свободы наших граждан", - отметил он. Валерий Мицкевич подчеркнул, что созданный в 1990 году Союз юристов превратился в масштабную структуру, которая сплотила специалистов со всей республики. "Более чем за четверть века суверенности нашего государства юристами проделана колоссальная работа. Мы взяли лучшее из советской эпохи и с учетом потребностей белорусского общества сформировали свою правовую систему, - добавил замглавы администрации Президента. - Современному, прогрессивному, динамично развивающемуся белорусскому обществу необходимы новые, возможно, нестандартные правовые решения и подходы по их реализации. Над выполнением данных ключевых задач всем нам предстоит работать в ближайшее время".

В этом году награду в номинации "Государственная служба" получил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. Он принимал участие в разработке и реализации декрета от 23 ноября 2017 года №7 "О развитии предпринимательства", а также пакета иных документов для раскрепощения деловой инициативы, развития предпринимательства, реализации экономической и налоговой политики государства. Александр Турчин возглавляет Совет по развитию предпринимательства, обеспечивает вовлечение деловых кругов в процессы формирования и регулирования экономики государства. К слову, сегодня Президентом было принято решение о назначении его главой Миноблисполкома. "Хочу сказать, что это уникальный человек, который действительно очень много сделал для нашей страны, для юристов в особенности, для нашего бизнеса", - сказал Валерий Мицкевич.

"Мы сделали все это вместе. И я надеюсь, что еще много вместе сделаем", - добавил Александр Турчин.

Юридическая служба совместного общества с ограниченной ответственностью "Хенкель Баутехник" была признана лучшей в юридическом сопровождении деятельности организации, а главное юридическое управление Национального банка удостоено награды в номинации "Нормотворчество". Премию в той же номинации получила главный советник управления социального законодательства Национального центра законодательства и правовых исследований Наталья Куприянова. Лауреатом в номинации "Юридическое образование и правовая наука" стал заведующий кафедрой уголовного права юридического факультета БГУ Игорь Грунтов. Заместитель председателя Верховного суда Андрей Забара получил награду в номинации "Правосудие".

Научно-практический журнал "Предварительное расследование" был удостоен награды в одноименной номинации, в номинации "Прокуратура" лучшей была признана начальник отдела по надзору за дознанием прокуратуры Гродненской области Ирина Стрельцова, в номинации "Исполнительное производство" - начальник отдела принудительного исполнения Партизанского района Минска Людмила Кабычкина, "Нотариат" - нотариус и член методической комиссии Белорусской нотариальной палаты Галина Иванникова, "Адвокатура" - адвокат Витебской областной коллегии Елена Степанова. В дополнительной номинации "Государственная регистрация недвижимости" была награждена заместитель директора по производству Минского областного агентства по госрегистрации и земельному кадастру Татьяна Шимко.

В церемонии вручения высшей юридической премии "Фемида" приняли участие первые лица государственных органов, руководители госорганизаций и ведущих предприятий, юристы со всех регионов Беларуси. Были вручены и иные награды, почетные грамоты ведомств и благодарности. Также накануне церемонии был подписан меморандум о сотрудничестве между Союзом юристов Беларуси и Ассоциацией юристов России.-0-