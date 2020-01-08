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08 января 2020, 19:00

Лауреаты спецпремии Президента: в мозаике алтаря Всехсвятского собора совмещены каноны и творческий подход

8 января, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. В мозаичном оформлении алтаря храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших удалось совместить церковные каноны и творческий подход. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала член Белорусского союза художников Алевтина Башкатова.

Авторский коллектив, в состав которого входят также доцент кафедры монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств Денис Чубуков и мастер производственного обучения этой же кафедры Кирилл Орсик, занимался отделкой купола в алтарной части храма. В реализации проекта участвовал настоятель прихода протоиерей Федор Повный. Благодаря ему удалось совместить каноны и творческий подход. "Необычность панно в том, что здесь изображено небо. Обычно купола выстилают золотом. Отец Федор предложил сделать светлый орнаментальный фон в серебристо-розовых цветах, что для церковного искусства не всегда характерно. У меня возникают ассоциации с белорусским орнаментом и рушниками, - поделилась Алевтина Башкатова. - Кроме того, мы придумали чешуйчатый фон. В мастерской из золота создается чешуя размером с ладонь, которая выкладывается друг за другом. Здесь требуется много труда, зато получается интересный эффект: не видно, что работа выполнена вручную".

По словам Алевтины Башкатовой, от создания эскиза до воплощения потребовалось четыре года, саму же мозаику выкладывали около года. "Общая площадь панно в алтарной части составляет 400 кв.м. Над проектом трудились художники-монументалисты из мастерской "Артель-арт" и студенты Белоруской государственной академии искусств", - рассказала она. Панно такого масштаба в Беларуси ранее не создавалось. Основные работы велись в мастерской. Сначала подготовили эскизную часть, затем - макеты в натуральную величину. Их вешали на стены в храме и вносили корректировки. Только после этого начали выкладывать мозаику из глушенного цветного стекла и золотой смальты. Панно делали из отдельных камушков, средний размер которых составлял 6х6 мм, мелкие, до 1 мм, использовались для выкладки ликов или рук.

Архитектурная среда храма позволяла сделать достаточно длинную композицию. В центральной части панно представлен один из важнейших сюжетов в религиозном православном искусстве - святое причастие. Вверху на куполе расположено распятие, что тоже является нестандартным решением, а напротив - изображение Богородицы.

За оформление алтаря храма-памятника авторский коллектив удостоен специальной премии Президента. "Безусловно, получение премии для нас приятно и почетно, ведь наше творение удостоили столь высокой награды. Такие премии важны для поддержки творческих людей. И здорово, что это оценивается на государственном уровне", - подчеркнул доцент кафедры монументально-декоративного искусства БГАИ Денис Чубуков.-0-

Фото Сергея Шелега

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