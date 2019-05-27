Лавров: по соглашению о взаимном признании виз завершаются необходимые процедуры

27 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. По белорусско-российскому соглашению о взаимном признании виз завершаются необходимые процедуры. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.
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