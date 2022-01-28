Лавров: с требованием Беларуси, чтобы в корпунктах российских СМИ работали граждане РФ, нельзя спорить

28 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. С требованием Беларуси, чтобы в корпунктах российских СМИ работали граждане России, нельзя спорить. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров сегодня в интервью ряду российских радиостанций, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас у белорусских властей позиция такая (и я не могу с ней спорить): они готовы открыть любой корпункт, но пусть это будут сотрудники, которые являются гражданами Российской Федерации, - сказал Сергей Лавров. - Я повторю: можно посмотреть, как обращаются с российскими журналистами и как диктуют условия их работы на Западе. Я думаю, что просьба о том, чтобы в средствах массовой информации России работали российские граждане, а не нанимались белорусские граждане, не является чем-то таким совсем запредельным".

Эта тема возникла во время интервью в связи с вопросом о ситуации с газетой "Комсомольская правда в Беларуси". Глава МИД России напомнил, что в этом случае речь идет о гражданине Беларуси. "Это немножко другая история, и здесь любая страна, если что-то происходит на ее территории, она руководствуется своими законами", - указал он. "Здесь есть и вопросы, которые требуют тишины", - добавил Сергей Лавров.-0-